臺南》吳敦義與漁民座談　漁民：有契作加減顧肚子

國民黨主席吳敦義南下與學甲區養殖漁民舉行座談會，聽取漁民陳情。(莊曜聰攝)

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國民黨主席吳敦義南下與學甲區養殖漁民舉行座談會，聽取漁民陳情。(莊曜聰攝)
養殖漁民抱怨，少了與大陸虱目魚契作，加上池邊價格不佳，實在很難過。(莊曜聰攝)

國民黨主席吳敦義今天南下為台南市長參選人高思博站台，午間與近百位學甲區養殖漁民舉行座談，漁民抱怨，養殖業靠天吃飯已經很辛苦，還得被政客當成鬥爭工具，之前與大陸的虱目魚契作，被打成「賣台」、「漢奸」，讓人情何以堪，吳敦義表示，兩岸交流停滯讓觀光業、農漁業遭遇困境，是政策面出了問題；高思博則說，若能當選台南市長，將會籌設負責兩岸與國際交流的專責機構，解決相關問題。

吳敦義今天行程集中在學甲、北門、將軍等沿海地區，陪同高思博掃街拉票、參拜廟宇，並與漁民及棉被業者舉行座談會。

午間的虱目魚養殖漁民座談會，由台南市虱目魚養殖協會理事長王文宗主持，他指出，幾年前與大陸進行虱目魚契作保價時，當地池邊價格尚能維持平穩，2016年新政府上台後契作結束不說，還出現收購價低於養殖成本的情形，政府沒有對策，竟要求漁民降低放養量，其實應該打開市場，並興建冷凍加工廠處理魚貨。

吳敦義表示，兩岸交流停滯讓觀光業及農漁產銷售遭遇很大困境，有許多是政策面的問題，以當前情勢，要以兩岸談判方式來解決有困難，但地方政府可透過姐妹城市友好交流的方式，與大陸層級相當的城市合作，今年台東縣政府藉此把盛產的鳳梨銷到大陸，價格就沒有崩跌。

高思博說，若他能當選台南市長，將會籌設負責與大陸及國際交流的專責機構，負責銷售農漁產品，而漁民們爭取的冷凍加工廠，應該不需要很龐大的經費，由台南市政府預算就可編列處理，絕對有必要做。

席間漁民大吐苦水，還有人自稱原本是深綠鐵桿，但現在實在看不過去，現在只要有人能夠改善環境，讓他們填飽肚子，票自然就會投給他。

(中時 )

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