威肯來台開唱！ 門票9／1開賣

獲2017年網路點聽率最高專輯認證、連續佔據告示牌排行榜前十名時間最長的男歌手等兩項金氏世界紀錄的音樂魔人威肯(The Weeknd),將於今年展開首次亞洲巡演,台灣站已定於12月12日在台北南港C3廣場重磅開唱,門票9月1日 (六)開賣。

生性害羞的威肯,曾在訪問中稱自己是「世界上最無趣的談話對象」,但一站上舞台卻好像變了一個人。出身自加拿大的威肯,出身貧窮、高中輟學,2013年發行首張專輯《Kiss Land》,其中收錄與饒舌歌手Wiz Khalifa的歌曲〈Remember You〉即讓他首次入圍葛萊美獎。2014年與小天后亞莉安娜合作單曲〈Love Me Harder〉,攻入告示牌排行榜前十名,並為熱門電影「格雷的五十道陰影」演唱主題曲〈Earned It〉。

他憑著〈Can’t Feel My Face〉、〈Earned It 〉和〈The Hills〉三首歌曲,成為首位在美國告示牌R&B歌曲榜同時佔據前三名的歌手。在黑人靈魂音樂的感性之餘,加入龐克、搖滾等其他元素,被滾石雜誌譽為下一個麥可傑克森。他2018年推出最新EP《My Dear Melancholy》,立馬佔據全球31個國家的iTunes排行榜冠軍,其中收錄的〈Call Out My Name〉更飆上Spotify全球排行榜首位。發行首日EP收錄的六首歌曲在Spotify上的總點播次數就衝破2480萬,再創驚人紀錄。

購票資訊如下 :

【THE WEEKND ASIA – LIVE IN TAIPEI 威肯2018台北演唱會】

演出時間/地點 : 2018/12/12 (三) 8PM 台北南港C3廣場(中信金融園區)

演出票價 : NT$6,500/ NT$5,500/ NT$4,500/ NT$3,500/ NT$2,500 (全站席,序號入場)

公開發售:2018/9/1 (六) 11AM 拓元售票系統周末開賣

節目及購票訊息 : www.livenation.com.tw

*請於每階段售票開始25小時前至拓元售票網站完成加入會員及手機號碼驗證,新舊會員皆須完成此驗證程序,方可購票。(例: 欲會員預購者需於8/30 10AM前完成驗證)

**搖滾區站席為人身安全起見,七歲以下與身高未滿110公分及孕婦請勿購票入場。

***入場須配合嚴格安檢,並嚴禁任何形式的後背包,詳細辦法請關注主辦單位官網及臉書公告。

購票詳情 :

Live Nation Taiwan會員預購 : 8/31 (五) 11AM-5PM

(凡是在2018/8/29 22:59前成為Live Nation Taiwan網站會員並成功訂閱者,即可於8/30 5PM前收到會員預購密碼。)

Mercedes-Benz車主專屬購票 : 9/1 (六) 11AM

(票價NT$6,500,車主專享最佳座位區,僅限Mercedes-Benz信用卡於網路購買,需輸入卡號前8碼做為身分驗證,每卡限購四張,數量有限,售完為止。)

