蝦肉膽固醇爆量要忌口？吃對了根本減肥秘方

蝦肉膽固醇爆量要忌口？吃對了根本減肥秘方。（圖/達志影像）

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中時電子報

炎炎夏日又是穿比基尼到海邊戲水的季節，許多人都想加緊減肥，其中調整飲食與搭配運動是方法之一。想要減肥瘦身不一定只能吃蔬果，搭配熱量低的海鮮，可作為減重期間攝取蛋白質的重要來源。

有些人也常誤以為海鮮都是「高膽固醇」，避之唯恐不及，但其實蝦中的膽固醇集中在蝦頭和蝦卵兩處，至於蝦肉主要成份為蛋白質。一隻蝦子含有豐富的蛋白質占22%，且脂肪含量低只佔7%，每一盎司（28公克）的蝦肉只有30大卡，富含維生素B群、鋅、色胺酸等。

據《健康2.0》報導，彰化基督教醫院營養師倪曼婷表示，隨著蝦子的品種不同，每隻蝦頭膽固醇含量約８－13毫克，但每顆雞蛋則含有250毫克膽固醇，因此，吃蝦會造成膽固醇過高的問題在於所吃的「量」，因為每次不可能只吃一隻。

倪曼婷表示，蝦子含有豐富的蛋白質，又具有膽固醇低的優點，很適合當減肥食物，想減重的人可以參考。健康營養顧問師Keri Glassman 也設計菜單，減重時建議一天以1500大卡的熱量為準，其中40%為碳水化合物，30%蛋白質、30%脂肪。減重期間的蝦肉料理「鮮蝦酪梨沙拉」，食材包括2份生菜、4到6尾蝦肉、1/4顆酪梨、1/4匙檸檬汁、1小匙橄欖油。

(中時電子報)

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