台大領軍 兩岸科學家發現地磁倒轉現象

台大地質系教授沈川洲(螢幕內)在牛津大學訪學，22日透過台大召開連線記者會，說明地磁倒轉研究成果。（李侑珊攝）

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旺報

地球磁場能夠阻擋太陽風吹襲地球，台大地質系教授沈川洲引領福建師範大學、南方科技大學多名大陸學者，組成兩岸科學團隊，在貴州三星洞發現並研究擁有磁性的石筍，首度揭露地磁倒轉可能在百年內發生，即太陽風直接吹襲地球而發生磁爆，全球電子及衛星通訊系統將癱瘓，人類將重返沒有網路的時代，這項重大發現已於本月20日獲刊《美國國家科學院院刊》。

地球磁場已存在數10億年，可將太陽風與帶電宇宙射線粒子偏轉遠離地球，即地磁宛如一面隱形盾牌，保護大氣層免於在高速帶電粒子撞擊下而消失，同時也阻隔生物受到有害宇宙射線影響，以維持地球生物蓬勃發展。

假如未來發生地球磁極快速倒轉現象，磁北極將先從北半球高緯度地區飄向低緯度地區，然後再飄往南半球高緯度地區，過程中，當磁極處於低緯度時，從太陽輻射出的高速帶電粒子流，將直接侵襲地球，破壞衛星、航空、通訊與電力系統，可能導致網路癱瘓，此後全球股市與金融恐將失序，即地磁若發生倒轉，對於現代文明將是一大衝擊。

另如候鳥、鮭魚等擁有感應磁場能力的生物，也可能出現辨識錯亂，不只局部生態將受影響，大氣結構與水文氣候也將可能會有所改變。

為了探索地磁倒轉的可能性，台大地質系教授沈川洲帶領兩岸科學家，與福建師範大學、南方科技大學等多校大陸科學家，10多年來共同走過世界各大洲，最後在2010年前往貴州探勘，並於2011年11月進行第三次探勘時，在貴州三星洞採到含有磁鐵礦、長1公尺、直徑約8公分的石筍標本，隨後並使用台大地質系的鈾釷定年技術，及北京中科院的低溫超導測磁儀，進行實驗，同時也與新竹國家同步輻射研究中心合作，利用高解析電子顯微鏡，鑑定石筍的磁性礦物，透過4年的研究時間，取得1.6萬年的珍貴地磁紀錄。

沈川洲表示，地磁若發生倒轉，將導致太陽風直接吹襲地球而發生磁爆，全球電子及衛星通訊系統將癱瘓，人類可能將重返沒有網路的時代，這個現象可能發生在1000至2000年後，這項研究成果可提供工程科學界進行研究，以此找尋解決問題的辦法。

台大表示，這項重大科學成果是由科技部卓越領航計畫、教育部深耕計畫、台大前瞻領航計畫與永續地球尖端科學研究中心共同資助，台大大學地質科學系特聘教授沈川洲特聘領導完成，並於8月20日獲刊《美國國家科學院院刊》。

(旺報 )

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