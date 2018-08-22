分屍案重案頻傳 3個月4起5死

加拿大男慘遭斷頭削四肢棄屍中正橋下，友人指認頭顱，確認死者身分無誤。(王揚傑攝)

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中時電子報

又傳分屍案！新北市永和中正橋河堤驚見一具無頭男屍，今(22日)下午1時，警方在中正公園棒球場外靠近河岸的泥沙處，發現一具屍體倒臥於河岸邊，沒有頭及雙手、兩隻小腿都被削下切斷，死狀悽慘，員警拉封鎖線調查處理，目前已確認是29歲加拿大籍外籍老師。

弓道教練陳伯謙性侵殺害高姓女學員後，分屍13塊載往陽明山區棄置，還切下死者左側乳頭、下體製成標本，令人髮指。（本報系資料照）

今年6月震驚社會的華山分屍案，弓道教練陳伯謙性侵殺害高姓女學員後，分屍13塊載往陽明山區棄置，還切下死者左側乳頭、下體製成標本，令人髮指。

朱姓男子將黃姓女友殺害肢解，分裝成7袋並掩埋在自家社區的中庭，最後自縊身亡（本報系資料照）

同年5月，新北市一名年約27多歲的黃姓女子，遭到健身教練朱男友殺害肢解分裝成7袋並掩埋在自家社區的中庭，最後兇手自縊身亡。

桃園陳姓老翁疑因財產問題，狠心將簡姓髮妻殺害分屍，直到深夜才坦承犯行。（蔡依珍攝）

同月，桃園市67歲陳姓老翁與68歲簡姓老婦結婚多年，日前2人商議離婚，陳翁酒醉後竟將簡婦砍死分屍，最後事女兒帶著裝友母親屍塊的黑色塑膠袋到警局報案。以上件件兇殘令人髮指，這些震驚社會的分屍案都在短短三個月內發生。中正大學犯罪研究中心昨發表上半年度司法與犯罪防制滿意度調查，近7成5民眾認為治安不好，相信是跟5、6月接連發生華山分屍等重大殺人分屍案有關。

慘絕人寰！加拿大男慘遭「削人棍」 斷頭削四肢棄屍中正橋下
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銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎表示，國外殺人分屍者，都是屬於連續殺人犯會做出的行為，凶嫌在之前都有殺人經驗才學會毀屍滅證；但台灣近期發生的分屍案兇手都不是連續殺人犯；而情殺的分屍，兇嫌大多是把對方當成財產，認為對方是自己的，而有強烈佔有慾。。

(中時電子報)

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