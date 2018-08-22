台南》吳敦義批蔡政府執政失敗 綠反諷「白海豚到了將軍港就轉彎」

國民黨主席吳敦義批評蔡政府執政完全失敗，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青反諷「白海豚到了將軍港就轉彎」。（洪榮志翻攝）

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國民黨主席吳敦義22日替該黨台南市長參選人高思博輔選時，批評蔡政府執政完全失敗，經濟、社會及兩岸關係都搞不定，無法改善，那就讓政黨再次輪替，高思博也在與漁民座談主張市府要設立兩岸專責單位。對此，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青痛批，「吳敦義白海豚到了將軍港就轉彎」，更質疑高思博的兩岸主張，是為了高家的買辦角色爭取空間。

蔡麗青表示，「白海豚不要到了將軍港就轉彎」。吳敦義擔任行政院長時，曾肯定台南市長賴清德的魄力，如今居然全盤否定？

蔡麗青還說，藍營拚命唱衰台灣經濟，但事實是如此嗎？民進黨從2016年執政以來，經濟重振，經濟成長率是3年來最高。2017年台灣的經濟成長率更達2.89％，相較2015年0.81％、2016年1.41％，明顯提升。此外，2017年失業率3.76％創16年新低，執政2年基本工資調整3次，升幅達15％。

蔡麗青還質疑，吳敦義批評登革熱，是在暗諷新北市長朱立倫嗎？將台南當成國民黨總統初選的戰場嗎？

蔡麗青也痛批高思博，正當大陸壓縮台灣外交空間之際，高思博還在替大陸塗脂抹粉，總是站在大陸政府的角度批評台灣，向農漁民鼓吹農漁產品要賣到大陸才有出路。難道是為了高家的兩岸買辦的角色爭取空間？

(中時 )

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