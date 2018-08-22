基隆前、後火車站縫合　忠一路10月通車

舊國光客運今年中拆除，忠一路貫通工程目前進度超前，預計9月底完工，10月初正式通車啟用。（李怡萱翻攝）

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忠一路的寬度32.7公尺，中山一二路則是40公尺寬的景觀大道，屆時全市最寬的兩條道路就會銜接在一起，將過去被火車站切割為前後站的市區縫合起來。（李怡萱翻攝）

基隆火車站前、後站道路貫通工程進度超前，忠一路預計10月初通車。忠一路的寬度是32.7公尺，中山一二路則是40公尺寬的景觀大道，屆時全市最寬的兩條道路就會銜接在一起，將過去被火車站切割為前後站的市區縫合起來，包括市公車、國道客運、省道客運、鐵路及輕軌，在年底城際轉運站動工之後，就會完全整合起來。

市長林右昌今日下午前往工地視察並聽取工務處簡報，他表示忠一路貫通之後，市區不再有前後站之分，林右昌指出，忠一路貫通是火車站周邊更新計畫的一環，就像台北火車站、交九轉運站加上百貨公司，城際轉運站在2年到2年半完工後，接著就要進行火車站前圓環整建，包括小艇碼頭及忠一路天橋都將一併拆除，成為台灣東側國家門戶及國門廣場。

工務處表示，忠一路貫通工程目前已完成道路兩側擋土牆及路基分層填築作業，現由各事業單位配合進行管線埋設，雖因施工期間迭有大雨，影響路基填築作業，目前仍全面施工中，在天候許可狀況下，預計將於9月底完工。

另外，「忠一路貫通工程」道路全長130公尺、寬度32.7公尺，配置6個車道（東西各3車道）及5米人行道。工程完工後，不僅可縫合被鐵路切割的市區，更將提供西岸居民直接連通市區道路，達到交通疏導提升道路服務水準之功能。

(中時 )

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