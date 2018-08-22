豐原淹水廠商疏失 水利局：加裝遠端閘門控制系統

2018年08月22日 16:38 中時 陳世宗

水利局長周廷彰說，市府規畫加裝遠端閘門控制系統，避免類似情形再發生。（陳世宗攝）

「天災還是人禍！」豐原區軟埤仔溪19日傍晚強降雨，廠商未依規定SOP開啟排洪閘門，導致豐原大道八段淹水共14戶受災；市議員陳清龍等22日為民請命，要求市府苦民所苦避免花博期間重蹈覆轍！水利局長周廷彰說，該局規畫加裝遠端閘門控制系統，避免類似情形再發生。

台中市議會22日召開定期會，市議員陳清龍、張耀中、劉士州、李天生、張瀞分、李麗華、陳成添、曾朝榮、陳本添、羅永珍等人關心軟埤仔溪強降雨、廠商未依規開啟排洪閘門導致淹水一事。

周廷彰指出，19日傍晚豐原降下強降雨，廠商卻未依標準作業流程開啟排洪閘門已有疏失；當日開啟閘門後水勢逐漸消退，他晚間7時許抵達現場，挨家挨戶拜訪並發放6000元慰問金。要求廠商調派人力協助民眾清理家園，約清理至隔日凌晨2時。

張瀞分表示，民眾質疑市府進行花博園區工程，在軟埤仔溪弄滯洪池，實際上是為辦划龍舟活動炫耀，沒有發揮滯洪功能還導致淹水，市府好大喜功害慘民眾，發生嚴重淹水卻將責任推給廠商，甚至推給天候所致，應深自檢討花博工程設計和施工有沒有出問題。

周廷彰說，軟埤仔溪介於豐原及神岡間，自102年開始軟埤仔溪排水集水區及排水不良原因就研擬改善方案，並擬定「軟埤仔溪排水暨周邊排水系統檢討規劃計畫」，全案於103年5月定案，第一優先方案以滯洪池工程進行改善，為划龍舟賽施作滯洪池說法並非事實。

(中時 )