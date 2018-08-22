謝長廷怨慰安婦銅像、禁核食擴大台日對立 李明賢：媚日代表

2018年08月22日 16:44 中時電子報 邱文秀

駐日代表謝長廷上任後，從沖之鳥礁漁權，到台日海洋對話，再到輻射食品解禁，處處幫日本說話。昨晚他發臉書表示，台灣內部的中國政黨不斷擴大台日的矛盾對立，點名台南設立慰安婦銅像及禁止核食進口破壞台日關係，令人痛心。國民黨籍台北市議員參選人李明賢批評謝長廷堅持選擇與日本政府站在一起，無疑是媚日代表、日本代表，而非台灣駐日代表！

昨晚謝長廷發臉書表示，中國最近對台灣施加空前的壓力，但卻對日本不斷示好。例如香港宣佈解禁日本東北食物、取消預定在上海師範大學舉辦的慰安慰國際研討會丶勸導漁民不要去釣魚台附近捕魚等措施，其目的在拉攏日本。

相較中國友日，謝長廷批評，另一方面台灣內部的中國政黨卻不斷擴大台日的矛盾對立：在台南市主導，設置慰安婦銅像；發起禁止東北食物進口台灣的公民投票，其作用在破壞台日關係，不言而喻。日本內閣發言人對此表示遺憾，日本駐台代表也不諱言將影響台日友好關係。這樣一拉攏一分化，破壞台日友誼，孤立台灣的目的似乎初步達成，令人憂慮痛心。

國民黨台北市議員參選人李明賢批評謝長廷，他在臉書發文，聽說駐日代表謝長廷常常返台，關心國內政情。如果，謝長廷返台時，也抽個空到慰安婦銅像前獻花致意，要求日本政府正視歷史、公開向台灣道歉或賠償；亦或是簽署反核食公投，以表達對食安的關心，這同時是國人所關心的：食安是不分藍綠、超越黨派政治的議題。

李明賢說，這兩點，不僅也是基於人道考量甚至是轉型正義的一環，只可惜，謝長廷堅持選擇與日本政府站在一起，甚至反過來批判台灣的在野黨。阿賢只能這麼形容：如此沒有骨氣、軟骨頭的表現，謝長停無疑是媚日代表、日本代表，而非台灣駐日代表！

他最後表示，很懷疑謝長廷是不是要申請日本籍？別丟臉了，台日關係固然要維護，也不必賤踏自己國人、賤踏自己的主權與尊嚴，別忘了自己來自哪裡吧；還是，你真的要入日本籍了？

(中時電子報)