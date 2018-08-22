小心不要把腮腺腫瘤誤當是「牽核仔」

2018年08月22日 17:18 中時 鐘武達

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說明張姓病患腮腺腫瘤與「牽核仔」的區別。（鐘武達攝）

感冒或牙痛、咽喉痛時上頸部與下巴交接處常會出現俗稱「牽核仔」的淋巴腺腫脹，64歲張姓男子因右後下巴抽痛原以為就是「牽核仔 」到診所拿藥吃了20多天不見效，最後轉向 彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方求診檢查赫然是腮腺腫瘤合併膿瘍，清創切除後才好轉。

許嘉方指出，淋巴腺腫大，老一輩的台語俗稱叫「牽核仔」，在頸部、腋下或鼠蹊部最容易碰觸到，一旦發炎情況消失就會回復正常。他強調，這種症狀不必大驚小怪，但也不能排除是腫瘤，如服藥後遲未消退，就要注意了。

張姓男子上月因右後下巴會抽痛，摸到1小塊腫脹的淋巴腺，依經驗判斷是「牽核仔 」所以不在意，不過，這次沒有感冒、喉嚨也無異樣，卻很痛，於是到診所就診，結果吃了20天藥還是無法緩解，甚至痛到無法入睡，輾轉又換了2家醫院，最後才轉到彰化醫院檢察出病因並治療。

許嘉方說，一般淋巴腺腫大吃藥除去發炎情況就會好轉，但張吃藥未緩解且疼痛感超出常情，不尋常，經電腦斷層果然發現右下巴後方腮腺有小腫瘤，腮腺腫瘤大部分屬良性瘤，但也可能演變成惡性，於是當天就進行切除手術，並清除腫瘤旁的膿瘍。

他強調，淋巴負責對抗疾病感染，當有感染原侵入就可能腫大，如果感冒或牙痛等發炎情況消失，淋巴腺腫大未好轉或異常的痛或是根本不會痛、抑或摸到頸部有不明腫塊，最好都要找醫師詳細檢查評估，千萬不要置之不理。

(中時 )