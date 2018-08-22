小心不要把腮腺腫瘤誤當是「牽核仔」

張姓男子右下巴交接處有硬塊，原以為只是淋巴腺腫脹「牽核仔」，仔細檢察赫然是腫瘤。（鐘武達攝）

友善列印
中時
彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說明張姓病患腮腺腫瘤與「牽核仔」的區別。（鐘武達攝）

感冒或牙痛、咽喉痛時上頸部與下巴交接處常會出現俗稱「牽核仔」的淋巴腺腫脹，64歲張姓男子因右後下巴抽痛原以為就是「牽核仔 」到診所拿藥吃了20多天不見效，最後轉向 彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方求診檢查赫然是腮腺腫瘤合併膿瘍，清創切除後才好轉。

許嘉方指出，淋巴腺腫大，老一輩的台語俗稱叫「牽核仔」，在頸部、腋下或鼠蹊部最容易碰觸到，一旦發炎情況消失就會回復正常。他強調，這種症狀不必大驚小怪，但也不能排除是腫瘤，如服藥後遲未消退，就要注意了。

張姓男子上月因右後下巴會抽痛，摸到1小塊腫脹的淋巴腺，依經驗判斷是「牽核仔 」所以不在意，不過，這次沒有感冒、喉嚨也無異樣，卻很痛，於是到診所就診，結果吃了20天藥還是無法緩解，甚至痛到無法入睡，輾轉又換了2家醫院，最後才轉到彰化醫院檢察出病因並治療。

許嘉方說，一般淋巴腺腫大吃藥除去發炎情況就會好轉，但張吃藥未緩解且疼痛感超出常情，不尋常，經電腦斷層果然發現右下巴後方腮腺有小腫瘤，腮腺腫瘤大部分屬良性瘤，但也可能演變成惡性，於是當天就進行切除手術，並清除腫瘤旁的膿瘍。

他強調，淋巴負責對抗疾病感染，當有感染原侵入就可能腫大，如果感冒或牙痛等發炎情況消失，淋巴腺腫大未好轉或異常的痛或是根本不會痛、抑或摸到頸部有不明腫塊，最好都要找醫師詳細檢查評估，千萬不要置之不理。

(中時 )

草屯鎮南埔里重劃區青宅段 多處… 斷到麻痺！網：剩下17個邦交國 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。