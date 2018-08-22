高雄驚傳擄人勒贖1.5億元！ 肉票遭綁22小時才獲救

2018年08月22日 16:45 中時電子報 呂承哲 、旺報/ 林瑞益 、旺報/

高雄市大社區驚傳擄人勒索案！一名江姓男子昨(21)日傍晚6時許，在路上被3名歹徒當街擄上車載走，事後向友人打電話勒贖1.5億元，經友人討價還價，歹徒才將贖金降至8千萬元，直到今天下午3時20分，歹徒才將江男釋放，據悉，歹徒並未收到贖款。警方目前已經調閱監視器，發現一輛可疑車輛，全力追緝歹徒。

初步調查，這名曾在大社當地擔任過地方民代的江姓男子21日傍晚遭3名男子當街強押擄走，歹徒向江男的盧姓友人恐嚇勒贖8000萬元，盧姓友人不知所措。22日下午3點20分許，肉票江男被釋放，歹徒並未取得贖款。

仁武分局獲報展開調查，積極偵辦，並報請橋頭地檢署指揮偵辦，調閱路口監視畫面及通聯，鎖定1輛可疑車輛，將以車追人，已經鎖定1名可疑主嫌。對於細節，警方保密，僅表示已組成專案追查，目前朝隨機擄人勒贖方向偵辦。

警方召開記者會表示，全案已經交由橋頭地檢署偵辦，初步調查，被害人提及被勒索八千萬元，表示自己沒有經濟能力可以付款。警方透過筆錄指出，江男是一名台商，最近才剛返台，昨天晚上走在路上就被這3名歹徒擄走，上車後幫他戴上眼罩，並用膠帶捲固定住。不過，江男有糖尿病，他也沒受到不好的待遇，對芳還給他吃麵包，最後江男因為發病，才被丟包路上釋放。至於是否因財務糾紛引起，正待警方進一步調查。

(中時電子報)