政院力推CPTPP 卓榮泰：要求相關部會加入新影響評估

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近來台灣在國際間，受到大陸施壓，但行政院仍力推讓台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)。據轉述，行政院秘書長卓榮泰今在民進黨中執會報告時表示，行政院要求相關部會，開始就加入新一輪的CPTPP對我國的影響評估，並指示相關部會，應搭配影響評估進一步加強對產業及民眾的溝通，讓各界瞭解政府要推動加入CPTPP所提的輔導措施跟機制。

民進黨發言人蔡適應，轉述行政院秘書長卓榮泰的報告指出，雖然中國持續在國際上打壓台灣，但政府在蔡英文總統的領導下，以穩定的腳步，持續深化和拓展與美國、東南亞的實質關係，此次蔡總統出訪獲得的成果就是最好的證明。

卓榮泰說，不會因為中國的打壓而絲毫減損加入世界組織的決心。行政院長賴清德17日已親自主持，並聽取各部會推動加入CPTPP的準備工作。

此外，台南市第8選區議員選舉提名候選人黃偉展因捲入桃色風報退選，今天中執會通過同意並依該選區提名初選民調成績排名順序遞補，提名唐碧娥同志參選。另針對金門縣長及連江縣長之提名作業相關事宜，會中通過授權選對會於大選登記後擬定合作方案，再提請中常會議決通過。

選對會也在會中報告，7月15日全代會之後，就已經針對今年年底選舉全面性輔選及助選行動，首先是總統府秘書長陳菊跟總統已經去過12個縣市給縣市長、鄉鎮市長、縣市議員等授旗，參與的人數都超過一千人，不管是總統對中央政績的闡述或內部政績的報告，基本支持者從中瞭解到，民進黨兩年多從政績效的成果。

(中時 )

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