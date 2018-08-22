斷到麻痺！網：剩下17個邦交國 這輩子都不會去

2018年08月22日 17:02 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

外交部長吳釗燮21日宣布，中華民國與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交，目前邦交國只剩下17個，對於兩年內少了五個邦交國，其中還有三個是在近四個月內斷交，老百姓的反應如何？有網友在PTT上發文，台灣人對邦交國斷交好像很冷感？其他網友則回應，因為「斷到麻痺了」、「反正剩下的17個這輩子都不會去」！

中華民國邦交國家。(圖/翻攝自外交部官網)

中華民國邦交國家。(圖/翻攝自外交部官網)

世界地圖。(翻攝自外交部官網)

原PO表示，近十年斷交的幾乎都是非洲國家或一些島國，台灣人似乎都滿冷感的，只有消息公布當天怒嗆。網友回應，剩下的17個邦交國中，大家比較熟悉的大概只有帛琉跟梵諦岡，但其他國家大部分的人應該這輩子都不會去，或是連聽都沒聽過。甚至有網友覺得，長久以來的金援外交太浪費，「乾脆省錢也不錯」、「都落後國家有屁用」、「想上街燒旗子都買不到該國的旗子吧」。

至於如果這樣一直斷斷斷，到最後會怎樣？網友紛紛回應「斷了好幾次生活還是一樣，就等看0邦交國會怎樣」、「中華民國的邦交國就是拿台灣人當盤子」、「斷交爽啊省錢欸，留著也沒用」、「建議政府直接斷光光不是更好」；不過也有網友認為「連估狗都找不到的鳥屎國咁我啥事」、「免簽比邦交有用多了」。

(中時電子報)