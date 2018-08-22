7-11檸檬咖啡驗出農藥殘留？業者：符合標準無違法

2018年08月22日 17:20 中時 吳奕萱

據《壹週刊》報導，《壹週刊》在8月3日購買7-11的「西西里咖啡」、「一顆檸檬青茶」，及全家的「西西里咖啡」、「檸檬伯爵茶」等四項現作飲品，保持包裝完整，放在有冰塊保持低溫的冰桶內，並全程錄影，送交台灣檢驗科技公司SGS，進行大腸桿菌群和大腸桿菌，及373項農藥定量的檢驗。

據檢驗結果，發現7-11位於台北市的敦厚店，所製作的「西西里咖啡」，驗出含有農藥加保利（Carbaryl） 0.03 ppm，愛殺松（Ethion） 0.02 ppm。而在8月10日，再度購買7-11和全家的「西西里咖啡」，送往SGS檢驗，仍驗出相同數值的農藥殘留。

對此，7-11發聲明回應，對於《壹週刊》指出「西西里風檸檬咖啡」中檸檬品質有疑慮一事，深表遺憾，但此次檸檬堅持使用台灣在地的屏東優質尤力克品種，從栽種、採收等都進行原果農殘快篩，榨取前更以「先清洗、磨皮、後榨汁」作法，搭配全程篩選檢測，檸檬原料更主動送交第三公正單位SGS檢驗，完全符合政府法規，品質符合相關規範，請民眾放心。

此外，根據食藥署食品組說法，確認農產品榨成汁，只要原料符合農藥安全容許量標準，無違反食安法之規定。食藥署的「農藥殘留容許量標準」規定中，農殘的法規容許量為1~3ppm，而「西西里風檸檬咖啡」使用的檸檬原料農殘為0.02ppm、遠低於法規容許量。

因食藥署「食品安全衛生管理法」的第四章食品衛生管理第15條－「供食品使用之原材料，應符合相關之食品衛生標準或規定，故加工食品應確保所使用原料符合殘留農藥安全容許量標準，如使用合法之原料製成，則無違反食品衛生管理法之規定」。

故「西西里風檸檬咖啡」使用檸檬原料遠低於法規標準，故屬合法，因此加入咖啡後製成的飲品、乃符合政府相關規範，請民眾可以安心飲用

(中時 )