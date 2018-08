RAIN亞洲巡迴見面會開跑 全球歌迷會贈金麥克風

2018年08月22日 17:03 時報周刊 張毓琪

亞洲天王RAIN「RAIN JUST FOR YOU亞洲巡迴見面會」上週六(18日)在香港揭開序幕,粉絲送上價值5萬港幣的香檳金色麥克風,他除了感動與感謝,更表示會帶「它」走這次亞巡,而台灣主辦則加碼簽名紀念卡給每位購票觀眾。

在香港場見面會中,除了聊到為拍攝《素描SKETCH》練武等幕後花絮,表示劇中武打的鏡頭都是一鏡到底沒有NG,讓導演以及工作人員都相當佩服其敬業精神,他表示會盡快準備新專輯,再來以演唱會的形式跟大家見面,請拭目以待。此外當然也有玩遊戲互動橋段,考驗RAIN的繪畫技巧,為了皆大歡喜不惜畫醜讓幸運上台的粉絲答對,沒想到主持人竟說:「無論你對錯都會接受懲罰」,讓現場一陣爆笑。

而全球歌迷會送給RAIN價值5萬港幣的香檳金色麥克風,讓他現場拿來使用且愛不釋手,此外當然也演唱多首精彩歌曲。「RAIN JUST FOR YOU亞洲巡迴見面會」台北場主辦單位傲世娛樂文創,特別製作精美RAIN簽名紀念卡,將於當天送給購買門票的粉絲留念,「RAIN 2018 JUST FOR YOU IN TAIWAN」將於在9月8日晚間7點30分於台北國際會議中心舉辦,相關訊息以及福利相關公告可上「傲世娛樂文創」臉書專頁,門票請洽年代售票系統。

