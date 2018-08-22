陸非洲豬瘟撲殺近萬頭 我防疫拉高國安層級

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中國大陸非洲豬瘟疫情升溫，撲殺豬隻已近萬頭，台灣今（22）日將疫情防堵拉高到國安層級，由國安會召集跨部會會議，除通令各部會配合農委會強化執行十大防疫措施，再新增以簡訊給訪陸旅客，提醒勿參訪畜牧場，勿帶肉製品回國。

針對非洲豬瘟疫情在大陸延燒，農委會防檢局本預訂22日上午召開跨部會聯席會議，但因總統蔡英文關心國內防疫狀況，特指示會議由國家安全會議秘書長李大維召集。包括行政院經濟能源農業處、國防部、交通部、環保署、陸委會、海巡署、關務署、移民署、衛福部及農委會皆與會，共同研議防疫措施。

農委會表示，目前中國大陸通報世界動物衛生組織（OIE）疫情共3例，在3日於遼寧省瀋陽爆出首例後，接著是14日通報河南省鄭州市屠宰場，19日通報江蘇省連雲港市，顯示疫情已來到華中地區。

農委會防檢局副局長施泰華表示，遼寧首例經發現是吉林養豬戶賣過來的豬隻，而河南案例則是從黑龍江運過來的，故回溯調查，可發現疫情已擴及黑龍江、吉林、遼寧、河南及江蘇等5個省份。

「目前大陸撲殺豬隻已達9502頭！」施泰華說，遼寧首例最初通報撲殺383頭，但後來新增到8千多頭，而且吉林養豬戶除了遼寧，還賣向另一地不知確切地方，江蘇的疫情不知道病毒來源，加上黑龍江運到河南也有沿途散播的可能，故推估仍有未知的隱性疫情。

施泰華表示，會議指示各部會全力協助防堵疫情，除了之前的加強旅客防疫，嚴防走私，郵輪、漁船廚餘不准落地等十大措施，也將針對赴陸旅客，落地時寄發防檢局簡訊，提醒勿參訪畜牧場，也不要帶肉類製品回國。

施泰華說，去年曾在南寮漁港查獲3千多公斤大陸走私火腿，今年則尚未查獲相關走私；目前農委會發文產業團體，呼籲避免前往大陸畜牧產業參訪，但仍無法硬性規定。

(中時 )

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