台中世界花博3大園區 市府規畫150輛電動公車接駁

台中市舉辦2018世界花博展覽期間，3大園區市府規畫有12條接駁路線，一定會讓花博接駁順利完成。（陳世宗翻攝）

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2018台中世界花卉博覽會11月3日將於后里、外埔及豐原3地展開！市議員曾朝榮、李天生、段緯宇22日關心花博的交通接駁規畫，市民是否能夠1天參觀3場；交通局長王義川說，市府規畫12條接駁路線，3大園區間電動接駁公車預計有150部，一定會讓花博接駁順利完成。

曾朝榮指出，花博期間市府一定要規畫好道路接駁，如大坑櫻花季期間等，很多長輩常等不到接駁車；建議市府啟動如民間遊覽車或校車，利用休息時段投入接駁大樓或社區，這是1種很好的調度；市府應徵詢讓願意幫忙的人有工作可做，如搭台鐵看花博1天趕3場會很趕。

王義川說，3大園區間規畫有電動接駁公車提供服務，包括太原、秋紅谷、沙鹿轉運站、大里運動公園及向上花市等地，均規畫接駁站點，讓遊客搭乘接駁車就可直達后里園區；3大園區間電動接駁公車預計有150部，目前標案進行中，一定會讓花博接駁順利完成。

段緯宇表示，為何花博用的花材都是彰化的花農得標？陳本添議員說，2018是台中市的盛會，但對展區的后里、豐原、外埔鄉親卻未帶來任何效益？蘇慶雲為新社花農請命，要求花材應優先「在地化」照顧在山城花農。

農業局長王俊雄說，市府請規畫廠商將台中生產花卉優先納入規畫設計，並將市府植栽採購清單及各局處執行進度等資料，公布在花博官網，讓台中當地花農參與花博，提高經濟收益。

(中時 )

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