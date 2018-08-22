接受賣劣藥業者關說 桃市2前官員遭彈劾

2018年08月22日 18:59 中時 鄭舲

桃園市大溪區新○生藥局2015年被查出架上陳列過期16個月的感冒藥，依法應裁罰3到15萬元，但時任桃園市衛生局副局長的陳世璋及許景鑫卻接受業者關說，要求所屬公務員不依法裁罰，形同「銷單」，今年1月遭桃園地檢以《貪污治罪條例》圖利罪起訴。監察院今召開彈劾審查會，確認兩人濫用裁量權，違失情節重大，因此通過彈劾，移送公務員懲戒委員會處分。

調查監委仉桂美及王美玉指出，桃園市衛生局稽檢科查核人員依衛福部104年地方衛生機關業務考評作業計畫，辦理有關「加強管控含麻黃素類藥品產品流向」稽查業務，2015年9月18日實地查核位於桃園市大溪區的新○生藥局時，發現該藥局架上陳列「天良諾克治痛感冒液」（有效日期2014年5月11日）」9瓶，已經超過有效期間達16個月，明顯違反藥事法規定。

仉桂美說，查核人員簽請裁處新○生藥局罰鍰3萬元，但簽到副局長許景鑫時，許卻直接用蓋有職章的便利貼指示承辦人改為「行政指導」，退回公文。而另一副局長陳世璋曾任桃園市藥師公會理事長，因新○生藥局透過公會秘書請託，陳世璋就要求承辦人員到他辦公室，當面指示不要裁罰新○生藥局。

仉桂美及王美玉表示，本案依相關法令規定，都沒有不裁罰違法業者空間，但許景鑫及陳世璋竟漠視法令，違法濫用裁量。同時，當時還有另外3家藥局也被查到陳列過期藥品，但另外3家都被裁罰3萬元，唯有新○生藥局予以行政指導，對同樣的違法事實做不一樣的裁罰，違失明確。

監察院今日審查會上共12名監委投票，包括高涌誠、高鳳仙、林雅鋒、陳小紅、趙永清、楊芳玲、陳師孟、田秋堇、尹祚芊、劉德勳、張武修、章仁香。陳世璋彈劾案以12票成立票全數通過，許景鑫則是11票成立對1票不成立，唯一投下不成立的監委是陳師孟。

(中時 )