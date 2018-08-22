撕漫男就是他 車銀優完美演繹《我的ID是江南美人》冷酷男一

2018年08月22日 17:21 時報周刊 張毓琪

韓劇漫改風熱度不減，繼六月《金秘書為何那樣》後，七月底在愛奇藝台灣站獨家播出的《我的ID是江南美人》也是改編自同名人氣網漫，找來有「外貌天才」封號的偶像男團成員車銀優，成功詮釋男主角都慶錫，接手同樣「自體發光」的副會長朴敘俊，讓不少劇迷紛紛入坑而無法自拔，頻頻表示現在看漫畫時，腦海中不自覺就會代入車銀優的臉蛋，足見他的魅力驚人。

改編自同名漫畫的電視劇《我的ID是江南美人》，上檔前卡司選角就引人注目，後來公布由相差七歲的林秀香、車銀優擔任男女主角，讓不少人抱持觀望的心態，但開播之後，兩人在劇中的表現超乎預期，尤其是車銀優靠著完美外型，彌補了演技上的生澀感，劇迷笑說：「只要車銀優一出現，畫面就被淨化了，眼中只有他！」

不僅如此，開播當週漫畫家淇萌琪特別推出番外篇為戲宣傳，許多漫畫迷在追完電視劇及漫畫後，相繼留言告白「看漫畫會自動代入車銀優的臉」、「車銀優好帥」、「車銀優成為追劇的動力」等有趣的反應。

上週劇情發展到車銀優飾演的都慶錫，假借作業之名，主動邀約林秀香看電影，頂著新髮型在戲院等候女主角的他帥度爆表，不光電到女主角姜美來心跳加速，更讓許多觀眾再次被擊倒，直說車銀優真的是「零死角」，每一個角度都完美到令人心醉。

劇中另一個引起劇迷討論的則是飾演心機女─玄秀雅的趙宇麗，渴望獲得所有人關注而無所不用其極，仗著柔弱外型使身邊的男同學為之瘋狂，言談中故作無辜、暗踩其他女生，劇中有不少白目台詞，如「我沒有整形過耶！」、「美來也沒有整形過，不是嗎？」、「我從小就因為太瘦而苦惱」等，且一旦發現學長或同學與其他女生有發展的可能性，就會立刻防堵，暗示自己對對方有好感，從中破壞別人交往的機會，令觀眾每每氣得牙癢癢說：「好想撕爛她的嘴喔！」，更有不少網友生氣的表示，綠茶女已經不足以形容玄秀雅，完全就是升級版的「濃茶系女孩」啊！

從《金秘書為何那樣》的朴敘俊，到《我的ID是江南美人》的車銀優，成功演繹漫畫主角，除了掀起追劇熱潮外，人氣更快速狂飆，躍升韓流男神的之列。不讓新生代男神專美於前，睽違電視劇三年的「蘇大神」蘇志燮，九月也將帶著新作《我身後的陶斯》回歸，9/20起每週四五將在愛奇藝台灣站播出。《我的ID是江南美人》每週六日上午10點，愛奇藝台灣站獨家播出。

(時報周刊)