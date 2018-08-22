抓到山區種大麻 埔里警分局獲頒獎金士氣旺

2018年08月22日 17:48 中時 楊樹煌

▲縣刑警大隊長李明道（左）與埔里警友會主任曾允信（左3）頒發破案獎金後與埔里警分局長徐章哲（右3）和破案有功人員合影。（楊樹煌攝）

埔里警分局執行「取締毒品安居專案」，在國姓山區破獲種植大麻，並查獲大麻511株、大麻種子371.84公克、大麻花175.58公克及製造大麻毒品所需機具等物品；南投縣警局刑警大隊長李明道和埔里警友會主任曾允信，今22日特頒給破案有功人員破案獎金1萬元，鼓舞士氣。

埔里警分局日前規劃執行清查山區易製造和栽種毒品場所勤務，並編排具有原住民身分的警察人員，進入山區清查，經接獲線報，指位於國姓鄉山區有人種植大麻，經分局長徐章哲指示成立專案小組，並報請南投地檢署檢察官張鈞翔指揮偵辦。

▲埔里警友會主任曾允信（左）頒發破案獎金給偵查隊傅隊長。（楊樹煌攝）

經專案小組2個月長期佈線蒐證，動員各地警力，在6日淩晨執行查緝行動，趁犯嫌起床開門之際，不費一彈將鄧、黃等2嫌順利逮捕，當場查獲大麻511株、大麻種子371.84公克、大麻花175.58公克及栽、製大麻毒品所需機具等各項證物，並將嫌犯依毒品危害管制條例等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

因警方鐵腕掃除毒品的決心與破獲大麻毒品的成果，南投縣刑警大隊長李明道今天特地夥同埔里警友會主任曾允信前往埔里警分局，慰勞專案人員辛勞，並頒給破案獎金鼓勵。

(中時 )