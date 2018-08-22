中秋贈禮新選擇！特色「豬排三明治」禮盒獨佔鰲頭

2018年08月22日 17:39 中時 徐力剛

全新「MAiSEN中秋限定版三明治禮盒」即日起限量供應，售價470元／盒。（圖片提供／邁泉豬排）

特製款「迷你漢堡」造型小巧可愛，成為IG打卡人氣小物。（圖片提供／邁泉豬排）

每逢中秋佳節，走訪親友互贈柚子、月餅禮盒，已成為華人傳統習俗。想來點不一樣創意，MAiSEN邁泉豬排台北車站店即日起推出全新「中秋三明治禮盒」，以富含嚼勁麵皮包裹酥脆豬排，帶給感官全新體宴。

中秋限定版「月兔限定版口袋三明治」為保持渾圓外型，使用日本進口三明治機器，以高溫加熱邊緣，內餡提供腰內豬排、漢堡排、蝦排及咖哩腰內豬排4種選擇，外層印上月兔壓印圖飾，充滿濃厚中秋風味。一口咬下帶有咬勁吐司麵包完美包覆豬排、半熟蛋與醬汁，蛋黃濃稠感繚繞舌尖，搭配微鹹醬汁品嘗。

全新「MAiSEN中秋限定版三明治禮盒」，內含腰內豬排口袋三明治（月兔限定版）、腰內豬排三明治、腰內豬排迷你漢堡、漢堡排迷你漢堡及蝦排迷你漢堡等品項，自用送禮兩相宜。其中以「經典風味三明治」最受歡迎，鬆軟吐司夾入酥炸豬排，佐以特製醬料品嘗，肉質軟嫩不柴，咀嚼後麵包香在口中化開，愈吃愈上癮。

名店MAiSEN邁泉豬排秉持日式職人精神，主廚嚴選豬肉部位入饌，每塊豬肉由專人手工挑除筋膜，確保肉質軟嫩入口即化，搭配特製麵包粉入鍋酥炸，金黃色豬排香氣十足，冷卻後仍不會產生油耗味，可謂極品豬排。

(中時 )