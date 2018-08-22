熱帶性低氣壓今晚穿越台灣 各地降雨數日

2018年08月22日 17:36 中時 廖德修

今天（22日）在台灣海峽南部形成的熱帶性低氣壓（92W）正快速逼近台灣，受到其外圍環流及對流雲系發展旺盛的影響，各地易有短時強降雨。桃園以南有局部大雨，其他山區亦有局部大雨發生的機率，民眾須注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局下午對台灣本島除了基隆市以外的18個縣市發布大雨特報，並對台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、台東縣，以及外島的彭湖縣發布陸上強風特報，民眾下班回家或晚上出門要特別小心。

「台灣颱風論壇／天氣特急」則指出，熱帶性低氣壓（92W）朝著台灣南部陸地接近中，今夜就會穿越台灣；其外圍環流相當明顯，也不排除有更進一步增強的機會。明天92W穿越台灣南部後會沿著東海岸北上，由於移動速度較慢，預估將影響多日，從今晚開始至下周一都會下雨，加上強盛西南風，中南部會出現明顯雨勢，北部則以午後雷陣雨為主。

這個熱帶性低氣壓移動的路線很重要，如果偏東一點，雲雨帶可能從台灣東部海面通過，若移動路線偏西一點，雲雨帶會直接蓋在台灣上空。明天上午92W翻越中央山脈到東岸後，會在台灣附近或上空滯留，由於挾帶豐沛水氣，加上強盛西南風雙重影響，23日到下周一（27日）非常容易出現強降雨，海面風浪也很大，一定要小心注意。

(中時 )