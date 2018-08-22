與韓國偶像EXO親密接觸！相約桃園、台南高鐵站相見歡

粉絲可在高鐵桃園站一賭偶像團體EXO芳澤。（圖片提供／韓國觀光公社）

友善列印
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「2018無限韓國-旅行照片製作」抽獎活動開跑，有機會獲得韓亞航空台北-首爾來回機票。（圖片提供／韓國觀光公社）
高鐵桃園站設有「無人式韓國旅遊資訊中心」，吸引旅客駐足體驗。（圖片提供／韓國觀光公社）

韓流文化衝擊台灣，深受時下年輕族群喜愛，韓國觀光公社台北支社推展觀光不遺餘力，先前在4大高鐵站（台中站、新竹站、桃園站、台南站）設立充電休息站，每站為期六周，打造巡迴無人式韓國旅遊資訊中心，宣傳韓國魅力。

韓國偶像團體EXO日前出任「韓國觀光榮譽宣傳大使」，除針對歷史傳統、韓國人日常生活、冒險、潮流、療癒、韓流6大主題拍攝廣告外，韓公社更利用EXO為主題設計相框，旅客可在無人式韓國旅遊資訊中心體驗拍攝樂趣，可選擇寄mail至個人信箱或免費現場列印，「桃園高鐵站（4號出口旁）」即日起9月29日止限期展演;「台南高鐵站（2樓大廳閘門前）」自10月1日起至11月14日限期公開;韓國觀光公社台北支社Korea Plaza（敦南誠品同棟4樓）也同步提供拍照與列印照片服務。

針對無法前往高鐵站粉絲，韓公社加碼舉辦「2018無限韓國-旅行照片製作」抽獎活動，即日起至11月15日止，民眾透過手機線上同樂，不但能和偶像EXO合影，記得將照片上傳至個人FACEBOOK，即有機會抽中韓亞航空台北-首爾來回機票2名。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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