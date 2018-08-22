「高貴妃」素顏現身受訪 喊最想演「他」：可以踹人

2018年08月22日 17:32 中時電子報 蔡曉婷

譚卓卸濃妝曬清秀臉龐。（圖／取自鳳凰網娛樂微博）

譚卓分享接受陸媒專訪。（圖／取自譚卓微博）

網路點閱量已破百億的《延禧攻略》，除了由吳謹言飾演的女主角「瓔珞」、「富察皇后」秦嵐外，從第一集就「壞的發光」的「高貴妃」譚卓也圈粉無數，近日她接受陸媒專訪，笑說高貴妃和《甄嬛傳》的華妃若能相遇，說不定會一見如故「組團出道」，更分享自己最羨慕能演皇帝的角色，除了能擁後宮三千佳麗，「還可以踹人」。

譚卓最近接受《鳳凰網娛樂》專訪，除了大秀劇中濃妝外清湯掛麵的清麗面容，也分享自己對《延禧》的看法，她覺得高貴妃其實是很單純直率的人，如果跟「華妃」見面，說不定會因為太投緣便組團出道，她也認為乾隆是愛高貴妃的，「所以高貴妃死的時候他才會那麼心痛」，但因政治因素才不能太接近高貴妃。

快問快答時，被問到最希望劇中最傻白甜的人？戲最多的人？最奢侈的人？最希望哪對在一起？譚卓都毫不猶豫回答是高貴妃，並希望她真能和皇上在一起，並虧皇上的角色最矯情，嘴巴說不要，但身體還是很誠實地推倒瓔珞，如果得靠邊站，瓔珞會選擇跟著嫻妃，「因為能活得久一點」，若不演高貴妃想演哪個角色？譚卓說：「最想演皇上，因為可以坐擁三千佳麗，還可以踹人。」

(中時電子報)