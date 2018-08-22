競選辦公室都被抄 柯P：土地使用分區要大修

2018年08月22日 17:35 中時 張潼

台北市長柯文哲今下午主持公安督導會報，讚許公務員連市長競選辦公室都「抄掉」，實在是公正嚴明、太了不起，但這也反映《土地使用分區管制自治條例》應該要大修，否則台北市co-working space有8成不合法，另外像大群館、條通等，應該花半年，實事求是解決。

局處今報告先前公共安全聯合稽查小組檢查「金麗晶酒店」及「長崎紓壓生活館」，確認為不合格場所，但列管多時卻未改善或停業的原因，以及未來如何修改跨局處查處作業。都發局先是表示，根據新的SOP，未來如都發局確認場所違反土地使用分區管制等規定，將限期停止違規使用，而若發函3次仍未查復，就要提報至府級公安會報列管。

但柯文哲認為，「哪個單位那麼皮？」發函3次「以為我們有這麼多行政成本？」要求局處應該訂定合理的期間給予業者改善，但只需發函1次。

柯接著話鋒一轉表示，土地分區相關法規一定要大修，從大群館、小樹屋、條通，應該要面對事實，另外像社子島，如果真的禁建48年，上面現在應該只有野生動物而不是住了一堆人，還有大彎北段，那都是中華民國政治史上的汙點，反映我們的法有問題。但他也笑說，公務員也是公正嚴明、太了不且，連市長競選辦公室都抄掉，這樣一來侯友宜就沒話講了。

接著，針對商業處表示，違規場所業者如繼續不法行為，將在受理公司或商業登記時，強制審查場所都市計畫、建管法令並加註警語，提醒業者與所有權人依法營業；場所若經建管通報違規情節重大，則會申辦變更或解散登記。柯文哲也不滿表示，商業登記營業場所回歸到都市計畫法令處罰，這樣問題永遠解決不了，就像大彎北段、大巨蛋案，每個（局處）都合法，合起來就不合法，局處之間不能這樣打假球。

柯文哲還直接挑明，如果公務員都不要負責任，那就到市長室來專簽，由他負責任，沒有國家這樣擺爛、政府不能這樣失能。

對於柯文哲的質疑，都發局表示，將把發函次數從3次改成1次；另柯文哲針對商業處部分也要求，將此案列管，之後一併解決。

(中時 )