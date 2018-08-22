重裝遠征 俄開建兩棲攻擊與直升機航母混合艦

2018年08月22日 17:39 中時電子報 盧伯華

圖為俄國聯合造船集團所建造的用以運送部隊及車事裝備的兩棲登陸艦示意圖，艦尾配備一架直昇機。俄國打算自行製造結合兩棲攻擊與直昇機母艦的多功能混合艦亦計劃配備船上醫院。（圖／聯合造船集團公司）

俄羅斯最大的造船企業聯合造船集團公司(United Shipbuilding Corporation, OCK)表示，該公司將為俄海軍建造長途運送部隊的遠征船，成為結合兩棲艦和直升機航母功能的混合艦。

俄國衛星通訊社引述該公司總裁阿列克謝．拉赫曼諾夫(Alexei Rakhmanov)在「軍隊-2018」論壇的話說，聯合造船集團將在《國家軍備計劃》的框架內建造遠征船，該船將合成直升機航母和兩棲艦的功能。此外，還可以部署一個移動醫院，讓它成為一艘多功能軍艦。

2011年法國造艦局與俄羅斯國防出口公司簽署了兩艘「西北風(Mistral)」 級直升機航母購銷合同，總額達12億歐元(台幣432.6億元)。法國本應在2014年11月向俄方轉交首艘「符拉迪沃斯托克」號戰艦，但由於烏克蘭危機引發西方國家對俄羅斯的制裁，法國總統奧朗德(François Hollande)決定暫停合同。2015年8月初莫斯科和巴黎決定解除建造和提供兩艘「西北風」級航母的合同。

(中時電子報)