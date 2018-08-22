重裝遠征 俄開建兩棲攻擊與直升機航母混合艦

圖為結合兩棲攻擊與醫療支援的法國西北風級直升機母艦，於2009年訪問俄國聖彼得堡的檔案照片。西方國家因烏克蘭危機制裁俄羅斯，法國被迫取消俄國的西北風級直昇機母艦訂單，俄國最後決定自行起造。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報
圖為俄國聯合造船集團所建造的用以運送部隊及車事裝備的兩棲登陸艦示意圖，艦尾配備一架直昇機。俄國打算自行製造結合兩棲攻擊與直昇機母艦的多功能混合艦亦計劃配備船上醫院。（圖／聯合造船集團公司）

俄羅斯最大的造船企業聯合造船集團公司(United Shipbuilding Corporation, OCK)表示，該公司將為俄海軍建造長途運送部隊的遠征船，成為結合兩棲艦和直升機航母功能的混合艦。

俄國衛星通訊社引述該公司總裁阿列克謝．拉赫曼諾夫(Alexei Rakhmanov)在「軍隊-2018」論壇的話說，聯合造船集團將在《國家軍備計劃》的框架內建造遠征船，該船將合成直升機航母和兩棲艦的功能。此外，還可以部署一個移動醫院，讓它成為一艘多功能軍艦。

2011年法國造艦局與俄羅斯國防出口公司簽署了兩艘「西北風(Mistral)」 級直升機航母購銷合同，總額達12億歐元(台幣432.6億元)。法國本應在2014年11月向俄方轉交首艘「符拉迪沃斯托克」號戰艦，但由於烏克蘭危機引發西方國家對俄羅斯的制裁，法國總統奧朗德(François Hollande)決定暫停合同。2015年8月初莫斯科和巴黎決定解除建造和提供兩艘「西北風」級航母的合同。

(中時電子報)

應對西方禁運 俄國自製兩棲突擊艦
俄國預計2022年完成直升機母艦

文章來源：俄將建造兩棲攻擊艦和直升機航母的混合艦

撒大錢！F-35外國買家花8億補洩… 科幻成真？AK-47製造商推出雙足…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。