吳釗燮稱被需索大量金援 薩爾瓦多總統府發言人：假的

2018年08月22日 17:56 中時電子報 丁世傑

外交部長吳釗燮昨（21）日宣布，中華民國與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交，吳釗燮並說起因於薩爾瓦多政府不斷要求大量資金援助聯合港開發案，據傳金額高達40億美元。對此，薩爾瓦多總統府發言人羅倫沙納（Roberto Lorenzana）表示，這項說法是虛假的。

外交部長吳釗燮昨（21）日宣布，中華民國與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交，吳釗燮指出，薩爾瓦多政府曾要求資金協助聯合港開發案，我政府認為這是不合適的開發案。

吳釗燮說，自去年以來，薩爾瓦多政府不斷要求大量資金援助聯合港開發案，但經政府派遣專業工程團隊評估後，認為「這是不合適的開發案」，可能導致台灣跟薩爾瓦多政府陷入高度債務風險；政府無法答應不切實際的開發案。

根據中央社引述知情人士透露，薩爾瓦多聯合港區的特許經營權40億美元，另外還有230億美元的聯合港自由經濟特區等開發案。他說，針對40億美元的部分，薩爾瓦多盼台灣參與投標，但台灣認為這是不合適的開發案，並未投標。

中國大陸外交部21日下午舉行記者會，發言人陸慷宣稱，薩爾瓦多政府決定與台灣斷交，是出於「一個中國」原則，是「政治決斷」，「沒有任何經濟前提」。陸慷說，中國發展正常友好國家關係，是「大勢所趨，民心所向」，希望台灣某些人看清這個世界大勢，不要把任何問題僅僅理解為錢的問題。

根據《聯合新聞網》引述西班牙文媒體「Diario La Página」報導，薩爾瓦多總統府發言人羅倫沙納（Roberto Lorenzana）21日在一項電視訪問中表示，「說薩爾瓦多政府要求金錢維持外交關係，這是完全虛假的。」羅倫沙納表示，台灣可能很失望挫折，但是這種說法也證明了台灣政府的高度。

羅倫沙納認為，中國近年來在經濟科學表現傑出，薩爾瓦多不能背離國際現實，跟中國建交可以贏得更多，必須從中國學到更多東西。

(中時電子報)