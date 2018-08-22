科幻成真？AK-47製造商推出雙足戰鬥機器人

2018年08月22日 17:43 中時電子報 江飛宇

俄羅斯2018陸戰軍備展上，AK-47製造商卡拉什尼柯夫(Kalashnikov Concern)自然是會場的重點，今年他們在自己的展區展示了一具4公尺高的金色機器人，而且號稱是未來作戰之用，不管是否成真，已成功打響話題。

英國每日郵報(dailymail)報導，這台名叫為伊果拉克(Igorek)重達4.5噸，設計有兩支手臂可以抓握物體，也包括武器。上頭有個駕駛艙，由防彈玻璃保護，免受子彈、碎片的傷害。

卡拉什尼柯夫的弗拉基米爾．德米特里夫(Vladimir Dmitriev)說：「這個機器人可能是整個展覽最熱門的展品之一。不過，這只是我們的概念計畫。」

他表示，卡拉什尼柯夫在戰鬥機器人領域已研究了好幾年，絕大多數是是輪型與履帶型，並且是以無人遙控式為主。但他們也在開發新的技術，包括雙足步行與有人駕駛的設計，將需要虛擬座艙、自動平衡等重要關鍵技術。

這台戰鬥機器人有人員駕駛艙，還有2支手臂。(圖/卡拉什尼柯夫)

黃金機器人仍處於開發階段，能透露的資訊也不多，包括如何驅動與動力系統都一概不知，卡拉什尼科夫網站僅稱，該機器人是為「工程和戰鬥」而設計。

獨特的外型令參觀者議論紛紛，有些人聯想科幻電影「機器戰警」(Robocop)中的大反派ED-209，不過ED-209是電腦自主判斷操作的。伊果拉克更類似科幻電影「阿凡達」(Avatar)的戰鬥機器人。

除了機器人以外，他們展出了一款OV-2混合動力車，是一種4人座越野車，極速可達能夠達到時速100公里。還有一款新型SM-1電動摩托車。

卡拉什尼柯夫公司名字來自於前蘇聯槍械設計大師米哈伊爾．卡拉什尼柯夫(Mikhail Kalashnikov)，他在二戰期間是一名蘇軍坦克兵，在受傷療養期間，聽聞步兵們對蘇聯步槍的抱怨，於是轉到兵工部門，從事槍支設計。他所設計最著名的自然是1947年問世的AK-47步槍，而AK的意思就是「自動式-卡拉什尼柯夫」的意思。AK-47是世界上使用最廣泛的突擊步槍，總產量已超過1億把，(這還不包括授權製作的仿造品)，它廉價、可靠、威力大，是莫三比克國旗的圖案，也是真主黨旗幟的圖案。

AK 家族的最新成員是AK-308，俄羅斯軍方也決定採用。

(中時電子報)