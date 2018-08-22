《中時晚間快報》10天4運將自殺 工會批「制度殺人」

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綜合報導

◎10天4運將自殺 工會批「制度殺人」

雙北地區過去10天發生4起計程車司機自殺，立委鄭寶清、陳雪生與計程車業界今召開記者會，批評交通部制度殺人，放任Uber以無限量成長，迫使計程車司機在不公平條件下競爭。

◎美參議員提修正案 限制援助薩爾瓦多

台灣宣布與中美洲國家薩爾瓦多斷交，馬上和中國大陸建交，而在數小時之前，美國國會議員盧比歐批評薩爾瓦多改向中國靠攏是錯誤，更計畫與美國聯邦參議員賈德納提出一項修正案，以限制美國對薩國援助計畫。

◎立院國民黨團批前瞻執行差 要求賴揆下會期來報告

立法院國民黨團22日召開記者會，痛批民進黨政府推出的前瞻計畫第一期執行率不到3成，第二期還編了更多錢，明顯就是在灑錢、綁樁，如果為了要限期前花完，甚至會淪為消化預算、出現豆腐工程，並圖利他們的金主。因此要求賴揆在新會期至立院報告前瞻執行狀況，否則黨團不為第二期預算背書。

◎JR本周登小巨蛋 練舞操到唉唉叫

由紀言愷(JR)主演主唱的電影《樂獄》同名單曲，即將於下周一於電台首播，電影也將在9月28日上映。搶在電台首播之前，JR將登上小巨蛋在捷運盃街舞大賽的超硬電司趴上，首度演出〈樂獄〉，JR從開始練舞以來，每一次都在修改舞蹈內容，舞蹈愈加愈複雜，讓他大呼：『老師你是要拚冠軍嗎？」

(中時電子報)

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