亞運》體操男團無緣摘牌 第4仍創隊史最佳

2018年08月22日 17:48 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

擅長競技體操吊環項目的陳智郁，拿下14.300分，幫助中華隊穩住跟中國大陸、日本與南韓前3名領先群的距離，可惜中華隊最後在男團還是無緣奪牌。（陳怡誠攝）

雅加達-巨港亞運22日進行體操男子團體賽，儘管李智凱在鞍馬項目拿下15.100高分，中華男子體操隊最後仍然只拿240.300分、排名第4，已創亞運隊史最佳紀錄，個人項目23日緊接著登場，李智凱、陳智郁、唐嘉鴻等人皆有奪牌希望。

中華體操男團第1個項目是鞍馬，沒想到首先上場的游朝偉就發生掉馬失誤，造成預賽在此項目12.200分的他，只拿10.550分，幸好隨後上場的「鞍馬王子」李智凱漂亮完成15.100分的高分，除了稍微彌補失分，也接受全場歡呼。

隨後的吊環項目，最擅長此項的陳智郁拿下14.300分，幫助中華隊穩住跟中國大陸、日本與南韓前3名領先群的距離，可惜來到跳馬項目，游朝偉再次下馬失去重心跌倒，只拿12.600分，再讓中華隊處於相當不利的局面。

完成前3個項目後，中華隊落居第5，來到第4項目雙槓，陳智郁、游朝偉兩人都下槓失敗倒地，分別只拿11.650、12.550分，幸好李智凱在雙槓拿下13.750分；來到地板項目，唐嘉鴻也交出14.700高分，證明他在單項有望。

來到最後一個項目，蕭佑然先拿下13.150分，接著上場的李智凱14.050分，壓軸的唐嘉鴻拿下13.250分，也結束中華體操男團所有賽事。

(中時電子報)