褻瀆上帝！曾任牧師竟摸7歲女童「尿尿的地方」 判刑4年6月

2018年08月22日 17:54 中時 莊哲權

台東1名曾任牧師的陳姓男子，去年6月間某晚，見1名7歲女童在教會停車場嬉戲，竟抱住女童，以手指伸入女童內褲撫摸下體，被害人哭喊不要，仍強逞獸慾，直至女童阿嬤聽聞孫女哭聲查看，陳男才騎機車離去，台東地方法院依強制猥褻判處4年6個月有期徒刑。

判決書指出，去年6月9日晚上7點，陳男在教會停車場見女童獨自玩耍，竟把女童抱她坐在大腿上，並將手伸進她的內褲裡撫摸私處，女童生氣的哭喊不要，並以手推拒，陳男仍持續猥褻，直到在教會裡禮拜的女童阿嬤因聽到哭聲，走出來查看，陳男才停止並放下女童，女童哭著告訴阿嬤，陳男「摸她尿尿的地方」。

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

陳男則矢口否認犯行，供稱女童要跌倒之際自己伸手相扶，卻因此不知碰到何處，但是女童指證歷歷，而在事發後，陳妻還指責女童阿嬤不要亂說話，堅信丈夫為人，但是當晚就前往女童家下跪道歉。

該件猥褻女童案，大人原有意要息事寧人，但經女童老師細問女童後才得知「阿嬤叫我不要講，我也不敢跟老師說」，老師循教育處體制通報後，牧師狼行因此曝光，由檢警接手偵辦。

法官認為陳男曾為神職人員，且與女童及其家屬原有相當親誼關係，竟為逞一己私慾，強制猥褻犯行，雖檢方求處6年以上刑期，視陳男犯行和經濟狀況，處以4年6個月有期徒刑。

(中時 )