中研院「智慧製造研習營」邀國內外專家交流經驗

2018年08月22日 17:53 旺報 李侑珊

第四波工業革命興起，揭示著一個跨領域技術高度整合的時代。機器人、物聯網、大數據、人工智慧、資訊安全等議題成為產業鎖定的發展關鍵，也是中央研究院長期投入的研究項目。中研院將於9月17日至21日舉辦「智慧製造研習營」，邀請國內外產官學研團隊聚首，並開放相關領域人員報名參加。

中研院在科技部支持下，17日至21日舉辦為期5天的「智慧製造研習營」活動，並由資訊科學研究所（以下簡稱資訊所）及資訊科技創新研究中心（以下簡稱資創中心）共同協辦，期盼針對人工智慧、智慧機械、機器人、趨勢進展及產業實例等五大主軸，促進產官學研間的交流與互動，以實現「好的經驗互相學習，難的題目共同解決」的合作模式。

活動主持人資訊所廖弘源特聘研究員及資創中心主任黃彥男指出，感測器、機器人、機器視覺、工業物聯網、大數據、人工智慧、資訊安全等技術將是實現智慧製造所需具備的關鍵技術。相關主題也早已是中研院長期投入資源，努力進行中的研究項目。

中研院表示，這項研習營將由中研院副院長周美吟與科技部長官開場，緊接著由國際知名的台裔美籍學者、美國白宮顧問李傑教授，分享其團隊協助國際級企業推進工業4.0的技術經驗與未來趨勢，並由科技部工業工程與管理學門召集人兼科技部人工智慧製造系統研究中心的簡禎富主任分享我國於智慧製造產業的戰略方針。

此外，活動邀集了國內逾15名頂尖學者前來分享在人工智慧、智慧機械、機器人領域的領先技術。最後將由我國航太工具機產業技術大聯盟（A-I-M）等製造業成員前來分享產業在製造智慧化的心路歷程。

政府為協助提升國內產業在全球性汰弱留強的競爭中脫穎而出，分別提出了生產力4.0發展方案、5+2產業創新計畫等。其中智慧機械扮演著經濟領頭羊的角色，據經濟部統計處指出，機械業於去（106）年以1.1兆元的產值，正式成為繼半導體、面板之後，我國的第三個兆元產業。同時機械公會統計，我國機械業者高達1.7萬家，帶動逾30萬從業人口，在產業動能上扮演舉足輕重的角色。

「尖端科技研習營」計畫規劃於本年舉辦9個營隊，邀請海內外尖端研究學者開設短期研習課程。主題包含：永續能源、計算藥物設計方法與應用、生物系統動態之基礎與臨床應用、醣生物學、原子解析冷凍電顯術、前瞻顯微技術、動態蛋白體學、物聯網跨域及智慧製造，以拓展國內產學研各界之國際視野，推升我國尖端科技領域之研發能量。

(旺報 )