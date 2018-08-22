中市衛生局查普渡品 1件美濃瓜不合格

台中市食品藥物安全處至全市生鮮賣場、傳統市場、食品行與雜貨商店等處抽驗240件祭祀相關食品，查出1件美濃瓜農藥殘留不合格。（張妍溱翻攝）

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中時

中元節將屆，台中市食品藥物安全處至全市生鮮賣場、傳統市場、食品行與雜貨商店等處，抽驗240件祭祀相關食品，僅家樂福中清店1件美濃瓜被檢出農藥殘留不合格，除要求立即下架，並約談來源業者進行調查。

衛生局抽驗內容包含，11件紅龜粿、17件蘿蔔糕、32件泡麵、32件乾米粉、32件香腸及臘肉、32件豆干、20件水果、32件豬肉與32件魚類，檢驗其防腐劑、法規外色素、農藥殘留、二甲（乙）基黃與動物用藥，全數合格。

其中，違規的美濃瓜是被檢出殘留農藥「陶斯松（Chlorpyrifos）」0．07ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，已超過0．01ppm限量標準，違反食品安全衛生管理法第15條規定。

食品藥物安全處表示，陶斯松為有機磷殺蟲劑，進入人體後會與體內的乙醯膽鹼酯酶結合，影響神經傳導，產生中毒症狀；提醒民眾清洗蔬菜，用清水浸泡15至20分鐘，以流動水沖洗2至3次洗淨，降低殘留農藥。

食品藥物安全處指出，市售食品檢出農藥殘留超標，依食安法「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處6萬元以上至2億元以下罰鍰；另選購中元祭祀用品，應注意包裝是否破損，標示是否完整、有效日期等，祭拜時須注意保存，避免陽光直射或曝曬過久，以免產品變質。

(中時 )

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