中職》與林政賢7年隊友情 王尉永當悍將再續前緣

富邦悍將第五輪指名新秀王尉永（富邦悍將提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

富邦悍將再與2位新秀達成簽約共識，其中第5輪獲得青睞的王尉永將於下個月度過23歲生日，在生日前夕與富邦達成簽約金230萬元加盟共識的他認為，這是最特別的生日禮物。

王尉永與富邦「學長」林政賢從小不但就一起在花蓮光復國中打棒球，2人更一同披上文化大學的戰袍一同奮戰，林政賢2015年加盟義大犀牛（富邦前身），如今王尉永將與他再續隊友緣。

右投左打、身高181公分的王尉永守備位置是投手，他於今年季中選秀會獲得富邦第5輪指名，即將在下個月度過23歲生日的他，以簽約金230萬、月薪7.5萬，附帶激勵獎金50萬的簽約條件加盟富邦悍將。

穿上富邦球衣成為職棒球員不但是王尉永送給自己最特別的生日禮物，他也為自己設下更高挑戰目標，期盼自己能早日站穩一軍，與林政賢共同為富邦投出每一場勝利。

富邦悍將第七輪指名新秀王詩聰（富邦悍將提供）

至於來自台東的強力左打王詩聰，不淡是今年甲組成棒春季聯賽的打點王，更是今年世界大學棒球錦標賽中華隊成員。在今年選秀會中以第7輪加入富邦，雙方以簽約金110萬、月薪7.5萬，另附帶激勵獎金20萬的簽約條件達成加盟共識。

王詩聰相當期待披上悍將戰袍的這一刻，期許自己加入職棒後能更上一層樓，與富邦陣中的李宗賢、陳品學等大學隊友再度並肩作戰。

(中時電子報)

新秀王尉永(左)、王詩聰(右)與富邦悍將簽約（富邦悍將提供）
亞運》體操男團無緣摘牌 第4仍創… 亞運》不敵大陸奧運冠軍趙帥 跆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。