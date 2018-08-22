中職》與林政賢7年隊友情 王尉永當悍將再續前緣

2018年08月22日 17:50 中時電子報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

富邦悍將再與2位新秀達成簽約共識，其中第5輪獲得青睞的王尉永將於下個月度過23歲生日，在生日前夕與富邦達成簽約金230萬元加盟共識的他認為，這是最特別的生日禮物。

王尉永與富邦「學長」林政賢從小不但就一起在花蓮光復國中打棒球，2人更一同披上文化大學的戰袍一同奮戰，林政賢2015年加盟義大犀牛（富邦前身），如今王尉永將與他再續隊友緣。

右投左打、身高181公分的王尉永守備位置是投手，他於今年季中選秀會獲得富邦第5輪指名，即將在下個月度過23歲生日的他，以簽約金230萬、月薪7.5萬，附帶激勵獎金50萬的簽約條件加盟富邦悍將。

穿上富邦球衣成為職棒球員不但是王尉永送給自己最特別的生日禮物，他也為自己設下更高挑戰目標，期盼自己能早日站穩一軍，與林政賢共同為富邦投出每一場勝利。

富邦悍將第七輪指名新秀王詩聰（富邦悍將提供）

至於來自台東的強力左打王詩聰，不淡是今年甲組成棒春季聯賽的打點王，更是今年世界大學棒球錦標賽中華隊成員。在今年選秀會中以第7輪加入富邦，雙方以簽約金110萬、月薪7.5萬，另附帶激勵獎金20萬的簽約條件達成加盟共識。

王詩聰相當期待披上悍將戰袍的這一刻，期許自己加入職棒後能更上一層樓，與富邦陣中的李宗賢、陳品學等大學隊友再度並肩作戰。

(中時電子報)