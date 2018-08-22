麗寶國際賽車場X伊林璀璨之星 賽車女郎出爐11／1 亮相

月眉國際開發股份有限公司副董事長陳志鴻與十位獲選賽車女郎合影。

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中時電子報
綜合報導

麗寶國際賽車場G2賽道將於今年11/1盛大開幕，此次特別與伊林璀璨之星合作，在眾多出色模特兒參賽者中選出十位「賽車女郎」，搭配賽車場即將開幕的G2大賽道，個個身懷絕技只為增添麗寶國際賽車場耀眼光芒，如身材高挑美艷的模特兒組蘇家歡、蕭珮瑩、何欣芫、陳怡茜、李恩慈、吳欣怡，青春花漾組林欣潔、陳映儒、曾苡晴、許婷汝等十位，都將成為麗寶國際賽車場最佳形象大使，她們也在本屆伊林璀璨之星決選中亮相，其中蕭珮瑩與許婷汝也分別是模特兒組與青春花漾組的冠軍。月眉國際開發公司（麗寶樂園度假區）副董事長陳志鴻表示：「麗寶國際賽車場是全台唯一經過FIA認證的最高規格賽道，希望藉由本屆選拔出的賽車女郎，為11/1大開幕活動增添亮點與豐富度！」

麗寶國際賽車場賽車女郎Racing Girls大合照。

伊林璀璨之星活動為麗寶國際賽車場選出十位賽車女郎後，將展開專業培訓，除了走台步訓練之外，也將赴麗寶國際賽車場進行定裝拍攝，也會安排這些賽車女郎下場親身體驗卡丁車馳騁的快感。麗寶國際賽車場表示這十位賽車女郎，未來不僅為醞釀中的賽車場大開幕暖身，也將參與國際賽事，如方程式賽事、耐久賽；一線汽車品牌發表會與即將到來的2018臺中世界花卉博覽會，都可見到她們高挑美麗的身影。

伊林璀璨之星花漾組冠軍許婷汝（左）與模特兒組冠軍蕭珮瑩。

月眉國際開發股份有限公司副董事長陳志鴻強調，麗寶國際賽車場G2賽道擁有超過3.5公里的全台最長賽道，直線加速路段將近1公里，23個彎道與超過7米的高低差，同時也是台灣唯一獲得FIA國際認證的賽道，場域中還包括卡丁車體驗、VR體驗、賽車手課程、二輪與四輪賽事、兒童交通教育安全館、off road越野場地體驗等，預計單日最高可吸引五萬人湧入園區。

麗寶集團近年擴大投資力道，讓麗寶樂園渡假區發展日漸多元與完整，位於台中后里交流道附近的獨特地理優勢，以及高品質的硬體設施與服務，讓麗寶outlet mall、摩天輪、福容飯店與麗寶樂園水陸雙樂園成為國旅的首選，去年吸引超過930萬人潮入園。不僅如此，麗寶outlet mall二期、福容飯店二期、賽車主題旅館，目前都已進入建造與招商階段，最快將於明年完工營運，伴隨今年十一月正式開幕的花博，預計超過千萬人次造訪！

(中時電子報)

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