麗寶國際賽車場X伊林璀璨之星 賽車女郎出爐11／1 亮相

2018年08月22日 17:53 中時電子報 綜合報導

麗寶國際賽車場G2賽道將於今年11/1盛大開幕，此次特別與伊林璀璨之星合作，在眾多出色模特兒參賽者中選出十位「賽車女郎」，搭配賽車場即將開幕的G2大賽道，個個身懷絕技只為增添麗寶國際賽車場耀眼光芒，如身材高挑美艷的模特兒組蘇家歡、蕭珮瑩、何欣芫、陳怡茜、李恩慈、吳欣怡，青春花漾組林欣潔、陳映儒、曾苡晴、許婷汝等十位，都將成為麗寶國際賽車場最佳形象大使，她們也在本屆伊林璀璨之星決選中亮相，其中蕭珮瑩與許婷汝也分別是模特兒組與青春花漾組的冠軍。月眉國際開發公司（麗寶樂園度假區）副董事長陳志鴻表示：「麗寶國際賽車場是全台唯一經過FIA認證的最高規格賽道，希望藉由本屆選拔出的賽車女郎，為11/1大開幕活動增添亮點與豐富度！」

麗寶國際賽車場賽車女郎Racing Girls大合照。

伊林璀璨之星活動為麗寶國際賽車場選出十位賽車女郎後，將展開專業培訓，除了走台步訓練之外，也將赴麗寶國際賽車場進行定裝拍攝，也會安排這些賽車女郎下場親身體驗卡丁車馳騁的快感。麗寶國際賽車場表示這十位賽車女郎，未來不僅為醞釀中的賽車場大開幕暖身，也將參與國際賽事，如方程式賽事、耐久賽；一線汽車品牌發表會與即將到來的2018臺中世界花卉博覽會，都可見到她們高挑美麗的身影。

伊林璀璨之星花漾組冠軍許婷汝（左）與模特兒組冠軍蕭珮瑩。

月眉國際開發股份有限公司副董事長陳志鴻強調，麗寶國際賽車場G2賽道擁有超過3.5公里的全台最長賽道，直線加速路段將近1公里，23個彎道與超過7米的高低差，同時也是台灣唯一獲得FIA國際認證的賽道，場域中還包括卡丁車體驗、VR體驗、賽車手課程、二輪與四輪賽事、兒童交通教育安全館、off road越野場地體驗等，預計單日最高可吸引五萬人湧入園區。

麗寶集團近年擴大投資力道，讓麗寶樂園渡假區發展日漸多元與完整，位於台中后里交流道附近的獨特地理優勢，以及高品質的硬體設施與服務，讓麗寶outlet mall、摩天輪、福容飯店與麗寶樂園水陸雙樂園成為國旅的首選，去年吸引超過930萬人潮入園。不僅如此，麗寶outlet mall二期、福容飯店二期、賽車主題旅館，目前都已進入建造與招商階段，最快將於明年完工營運，伴隨今年十一月正式開幕的花博，預計超過千萬人次造訪！

(中時電子報)