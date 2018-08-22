雲林》虎尾鎮長參選人丁學忠 提供30輛免費自行車漫遊虎尾

2018年08月22日 17:59 中時 張朝欣

虎尾鎮長參選人丁學忠22日成立鐵馬車隊，提供30輛自行車讓遊客免費騎乘漫遊虎尾，藉此推廣節能減碳觀念、發展單車輕旅行，實現「鐵馬好行，虎尾好乾淨好生活」願景，同時進行1場乾淨健康的選舉。

距離年底投票日已不到百日，各參選人紛紛提出政見，虎尾鎮長參選人丁學忠認為打造節能減碳城鎮、建立清淨家園是現代城市的象徵，因此提出建立綠色公共運輸系統、公共自行車系統政見，22日成立鐵馬車隊進行拜票後，免費提供自行車給遊客騎乘。

丁學忠表示，虎尾鎮位於雲林縣的心臟地帶，交通便捷、發展迅速，為了讓虎尾鎮與國際接軌，必需朝更先進的都會型態發展，這個願景獲得許多民眾認同，1名熱情支持者更提供30輛自行車，盼透過鐵馬車隊讓更多人一起來打造清淨美好的家園。

除了推動節能減碳觀念，鐵馬車隊也積極推動無碳觀光，丁學忠說，虎尾鎮很適合發展自行車輕旅行，市區有同心公園、布袋戲館、故事館、涌翠閣、自來水塔、建國眷村、魅力商圈、福民老街等景點，透過自行車漫遊，能夠看見更豐富的虎尾鎮。

逛完市區還可以騎自行車到北溪里剪紙藝術村、埒內里毛巾觀光工廠、頂溪里彩繪貓村等，享受浪漫慢活的農村之旅。丁學忠強調從競選總部成立時，使用環保電子炮到鐵馬車隊，就是希望邀集更多人，共同投入「鐵馬好行，虎尾好乾淨好生活」活動。

(中時 )