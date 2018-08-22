醫院企業合作 緬甸女童成功來台換臉

罹患「眼、耳、脊椎發育異常徵候群」的緬甸11歲女童小勒（左），接受寶成集團與中國醫藥大學附設醫院資助300多萬，來台進行8個月顏面重建治療。（張妍溱攝）

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中國醫藥大學附設醫院國際醫療與台商寶成國際集團合作，22日啟動「一國一援助」國際醫療援助，除幫助緬甸11歲女童小勒來台顏面重建，也宣告用醫療讓世界看見台灣的決心。（張妍溱攝）

罹患「眼、耳、脊椎發育異常徵候群」的緬甸11歲女童小勒，接受寶成集團與中國醫藥大學附設醫院資助300多萬，讓她來台進行8個月顏面重建。22日於中國醫大附醫舉行「一國一援助」記者會上，小勒開心說，「出院後，最想留在台灣念書」，喜歡台灣、很感恩台灣人熱心幫忙。

出席記者會，小勒穿上新衣服與新鞋，第一次看到台灣媒體採訪，顯得害羞，一直拉著媽媽的手，小勒媽媽說，11歲的小勒已經開始愛漂亮，她更希望跟一般女孩一樣，有張漂亮的臉龐，感謝台灣人給她一個希望，讓小勒重新開始「美麗人生」。

跟媽媽來台2個多月，進行各項身體檢查與評估，小勒出生以來飽受先天異常畸形之苦，除眼睛弱視、右耳朵畸型、下巴歪斜，滿口蛀牙且出現睡眠中止症，經由緬甸當地楊牧師轉介外貿協會，尋求中國醫藥大學附設醫院國際醫療與台商寶成國際集團協助，成功來台就醫。

中國醫大附醫國際醫療中心院長陳宏基說，小勒右眼有類上皮囊腫，拉扯眼角膜，導致嚴重散光、視力微弱，另右側顏面骨萎縮，影響咬合；重建包括橫跨耳鼻喉科、眼科、神經外科、整形外科、胸腔外科、骨科、3D列印醫療研發中心等部門，預計切除組織、組合，再做顯微轉移。

台灣外交處境艱困，醫療讓世界看見台灣！寶成國際集團董事長詹陸銘表示，寶成鞋業在緬甸投資設廠，在當地有5138名員工，與中國醫大附醫合作，透過國際醫療團隊援助，在國際上展現民間人道醫療外交，讓台灣走出去，讓更多人認識台灣。

(中時 )

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