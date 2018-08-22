加拿大航空首推「周末驚喜價」新方案 主打洛杉磯-舊金山來回12,250元起

加拿大航空)周末快閃價海報。圖：加航提供

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七度榮獲航空界奧斯卡SKYTRAX評選為「北美最佳航空公司」的加拿大航空，將於本周末首次推出限時三天的「周末驚喜價」，精選在台擁有高人氣的美國西岸兩大城為主打，台北飛往洛杉磯或舊金山來回只要12,250元起(未稅、經溫哥華轉機，參考稅金5,226元)。

除了超值的機票價格外，挾帶著台北直飛溫哥華唯一日間航班、在溫哥華機場即可提前入境美國海關及直掛行李等眾多優勢，將為台灣旅客打造便捷而夢幻的飛行美國新路線！

加拿大航空台灣區總經理陳美至強調：「加拿大航空目前在美加共多達124個航點，如此綿密的北美航線網絡是我們引以為傲的特色，希望能夠打破台灣旅客傳統印象中點對點直飛的旅遊方式，透過加拿大航空為台灣旅客量身打造的絕佳航班時段，結合溫哥華機場可預先入境美國海關的服務，讓美國海關透過高科技X光技術查驗託運行李後、即能輕鬆飛往美國60航點，並於機場提領行李後直接展開精彩的行程。

若是時常往來美國的常旅客，加拿大航空更是目前台北直飛溫哥華航線的航空公司中，唯一提供旅客可享美國全球入境計劃(GlobalEntry)通關禮遇的選擇飛行首選，歡迎大家把握此次難得的周末促銷活動，趕快為自己規畫一趟難忘的美國之旅吧！」

加拿大航空也特別提醒，此次官網限定的用日期自2018年8月24日(五)起至2018年8月26日(日)止，不須輸入促銷代碼、只需於官網訂票即有機會享此優惠票價，適用旅遊日期自2018年10月15日起至2019年4月30日止，每航班優惠機位有限、非所有航班都適用，不適用日期與航班依購買票種規定為准，更多訂票訊息請登入加拿大航空官方網站活動網頁https://www.aircanada.com/tw/zh/aco/home.html查詢。

(工商 )

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