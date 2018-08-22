華山基金會為長輩送暖　謝立功盼照顧獨老

國民黨基隆市長候選人謝立功22日前往參與華山基金會信義愛心天使站舉辦的感恩茶會，在現場與長輩同樂，並提出要照顧年長者的政見。（張穎齊翻攝）

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國民黨基隆市長候選人謝立功22日前往參與華山基金會信義愛心天使站舉辦的感恩茶會，在現場與長輩同樂，並提出要照顧年長者的政見。（張穎齊翻攝）

華山基金會信義愛心天使站22日上午10 時，在衛生福利部基隆醫院員工餐廳舉辦感恩茶會，現場邀請到國民黨基隆市長候選人謝立功與長輩一起體驗桌遊樂趣，並結合院方大力推廣活力操。謝立功表示，透過感恩茶會，希望讓更多善心人士加入義工團隊，幫助更多的獨居長者。

華山基金會信義愛心天使站表示，目前已在基隆服務屆滿8年，累積服務在地120位弱勢長輩，服務了7518人次，提供關懷訪視、物資協助外，對於行動不便的與長期臥床的長輩，更提供義工陪同就診與代購服務。此次舉辦茶會，讓長輩分組PK桌遊，能減緩腦部退化，增加社交能力，還可排遣平日獨居的孤獨感，帶給歡樂。

謝立功表示，非常感謝華山基金會平常的付出，他過去也參與過華山探訪長輩和協助打掃的行程，每次與長者對話，在他們身上感受到「需要」，此次舉辦這麼好的活動，非常有創意運用桌遊，讓長輩玩得樂開懷，不僅能助「老」還能助「腦」。

關於長照議題，謝立功認為，基隆市已進入高齡化城市，到今年3月為止，65歲以上的老年人口比例已經突破15%％，也就是每100位市民當中，就有15位老人。

「要讓老有所終，壯有所用！」謝立功說，未來將提出「生養事業」，短期將組織「修繕清潔志工團」，直接協助居家老人改善住家品質，中長期要為長者建立智慧醫療體系，將閒置校舍及營區做更好的空間利用，與民間合作發展智能長照產業，至少創造1萬個以上就業機會。

(中時 )

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