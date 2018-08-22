陳施羽反擊洪榮宏 「書不會下架」

陳施羽與律師。(固力狗提供)

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洪榮宏日前大動作找律師發出聲明，表示前妻陳施羽新書《幸福在轉角》內容有與事實不符的言論，要求陳施羽公開澄清、且不得再出售該書。22日陳施羽也召開記者會，發表五點聲明一一反擊，表示自己沒有說謊，且當初和洪榮宏之間傳的訊息都還留著，因此沒什麼好害怕，她也不會將書下架，即便最後洪榮宏真的要對她提吿，「我也不會請律師，會把錢留給孩子，但還是會出庭。」

陳施羽表示自己從未說過「離婚不付錢、兒女竟是別人在養」一番話，但目前孩子的生活費、教育費確實都是她與現任丈夫高嘉聰所支出，她坦承當時離婚，同意無條件放棄贍養費及孩童教育費，隔年5月洪榮宏傳訊息說，願意支付每月7萬的生活費，直到2022年5月為止，但實際上最後一筆匯款時間僅到今年4月，但期間共收到超過252萬元，雖然未履約支付到2022年，她和孩子仍相當感激。

而洪榮宏指控兩人早在2013年8月就簽署離婚協議書，她卻一直透過媒體表示當時兩人婚姻關係仍存續，陳施羽昨表示，當時所簽的其實是「分居協議書」，加拿大法律規定，簽了此協議書後一年才能離婚，因此兩人當時確仍有婚姻關係；當初過戶的房產因為還有房貸尚未繳清，賣出之後扣除費用約台幣1600萬，顯然也跟洪所說的2000萬元有所出入。

最後她強調「若有他人透過律師公開聲明，對我有任何的質疑，我必須要在此澄清，表明我的立場」、「身為人母，養育子女本來就是我的責任，無論離婚之後景況如何，我都樂於承擔。」她坦言看到前夫的聲明頗驚訝，「我心情沉重也很驚訝，聲明當中有一些跟事實不同的地方，我也覺得有點難過。」但仍和子女每天替洪榮宏禱告，並祝他9月演唱會順利。

(中時 )

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