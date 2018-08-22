新加坡航空推限時優惠 超值票價飛歐洲澳洲熱門航點

新航經濟艙。圖：業者提供

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新航推出限時優惠，從2018年8月22日起至9月12日止，旅客不僅能以超值票價搭乘新航飛往熱門航點，實現夢想中的旅程，還可享受獨家加值優惠。KrisFlyer會員於新航官網singaporeair.com或SingaporeAirApp完成一筆指定交易，就有機會抽中大獎，贏得KrisFlyer哩程一百萬哩。

優惠票價銷售自2018年8月22日起至9月12日止，前往新加坡8,068元起、歐洲20,728元起、澳洲19,808元起、馬爾地夫26,448元起、斯里蘭卡19,948元起、南非19,948元起等，且各艙等都有優惠價。於8月22日至8月28日使用SingaporeAirApp購票，再享95折的優惠。

「新加坡航空限時優惠」活動期間購票還可享有多項優惠：

以新幣1元起加購「新加坡過境隨意行」套裝行程、 於singaporeair.com購票可獲贈新幣20元的KrisShop電子購物券、 Agoda線上訂購飯店住宿及Rentalcars.com網站上預約租車可獲贈雙倍KrisFlyer哩程、線上預購額外行李額度時享有最高七折優惠，KrisFlyer會員可享最高六折專屬優惠。

更多活動相關資訊，可造訪singaporeair.com。

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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