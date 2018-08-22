太陽花占政院遭驅離 控告馬英九殺人未遂被駁回

2018年08月22日 18:18 中時 王己由

4年前「太陽花學運」衍生「323佔領行政院」案，參與抗爭的七旬老翁周榮宗，認為遭員警暴力毆傷，和鄭姓民眾等29人自訴前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、前台北市警中正一分局長方仰寧等4人涉嫌殺人未遂罪嫌。案經台北地院駁回後，為最高法院認定應實質審理確定，全案發回北院更審，合議庭今(22)日審結，認為本案犯罪嫌疑不足，依法可不經審判程序，裁定自訴駁回。

太陽花學運結束迄今，訴訟官司仍未了結。本案起因2014年3月23日深夜至24日清晨，警方在行政院內外強制驅離占領政院的抗議群眾，事後多位民眾各自提出自訴，控告時任總統的馬英九、行政院長江宜樺、警政署王卓鈞、台北市警局長黃昇勇、中正一分局長方仰寧等人，涉嫌以國家暴力犯殺人未遂罪嫌。

太陽花占領行政院，鎮暴警察強制驅離。（資料照片／陳振堂攝）

其中，周榮宗是首位提告者，北院行政庭還有法官裁准假處分命令警方封存、保留警方蒐證影帶及警方勤務規劃表等簿冊。訴訟中周過世，由女兒承接訴訟，代亡父打官司。

北院審理後，2015年裁定，認為周未提出目擊證人，更未舉證證明馬、江、王等人謀議殺人，認定犯罪嫌疑不足，裁定駁回自訴。案經抗告高院後，不認同北院見解，認為一審未調查、審酌周所提的事證，就直接程序駁回，有違刑事訴訟法，撤銷北院駁回裁定，發回更審；最高法院認同高院意見，駁回江宜樺等人的抗告定讞後，本案2015年由北院重新審理。

更審合議庭審理後，依刑訴法調查程序調查後，認為馬4人下令執行驅離行動，並未逾越法定職權，也沒有違反比例原則情形。

太陽花占領行政院，鎮暴警察強制驅離。（資料照片／陳振堂攝）

裁定書指出，本案案發地點行政院區，屬集遊法規定的集會遊行禁制區，抗議民眾攜帶油壓剪破壞拒馬、行政院門窗，進入行政院區內並破壞物品，被告4人基於維護國家重要機關設施的安全及使憲法機關持續運作，及公共秩序、安全的考量下，依據警察法、警察職權行使法、社會秩序維護法、集遊法規定執行驅離行動，並未逾越法定職權。

且本案驅離行動前，被告等人已要求現場執行員警先進行柔性勸導，非立即採取強硬手段驅離群眾，已兼顧各種利益權衡，不能以被告4人下令執行驅離行動，就認定他們具有殺人、重傷害、傷害、強制、剝奪他人行動自由等犯意。

自訴人所提出的其他證據，只能證明原自訴人周榮宗等29人、被害人江博緯等4人受有傷害，無法認定被告4人與在場執勤員警間是出於違反特定犯罪的故意，而為彼此聯絡謀議或計畫。本案自訴有犯罪嫌疑不足情形，依法不經審判程序逕予駁回，今(22)日裁定駁回自訴。

(中時 )