桃園衛生局2前副局長遭彈劾　桃市府：勿枉勿縱

陳世璋已於今年1月主動請辭接受調查，以捍衛自身清白。（葉臻攝）

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許景鑫在案發後主動調離主管職接受調查，今年7月退休。（蔡依珍攝）

桃園市衛生局前副局長陳世璋、許景鑫，2015年間因關說讓販賣過期16個月感冒藥的新資生藥局免挨罰，今年1月遭桃園地檢以《貪污治罪條例》圖利罪起訴，監察院22日通過彈劾，將2人送公務員懲戒委員會處分，對此桃園市政府則回應，期盼司法單位審慎調查、勿枉勿縱，盡速釐清案情。

監察院指出，由於新資生藥局違反藥事法事證明確，查核人員簽請裁處罰鍰3萬元，但許景鑫卻用蓋有其職章的便利貼指示承辦人「檢討為行政指導」，將公文退回，陳世璋也因受請託，要求承辦股長及代理科長到其辦公室，當面指示不裁罰，當時同時有4家藥局被查獲販售過期藥物，卻只有新資生沒事，判定2副局長包庇特定業者的事實明顯。

對此桃園市政府則表示，此案衛生局2017年4月17日已依據違反《藥事法》第21條第6款之規定，併依同法90條第2項陳列販售劣藥者之規定，對新資生藥局處3萬元罰鍰，該藥局已完成繳款，市府衛生局依法開罰，「沒銷單、沒圖利、沒特權、有裁罰」。

桃市府表示，全案在辦理過程中，行政單位基於行政裁量，衡量公文內容及情節輕重，而提出的各種建議不等於圖利，衛生局仍依法開罰，沒有放水，許景鑫也在2017年4月決行裁罰3萬元罰鍰公文，並非僅以行政指導結案，並在案發後主動調離主管職接受調查，今年7月退休，陳世璋則並無決行相關公文，已於今年1月主動請辭接受調查，以捍衛自身清白，市府也將依規定移送公務員懲戒委員會審理，並全力配合司法單位調查。

(中時 )

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