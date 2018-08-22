芬蘭式教育的秘密　台中國際教育高峰論壇揭秘

2018年08月22日 18:14 中時 黃國峰

2018台中國際教育高峰論壇，芬蘭國家教育推廣署署長勞瑞托密博士（Dr.Lauri Tuomi）22日就「未來人才養成、新時代教育的變革與挑戰」進行專題演講。（黃國峰攝）

2018台中國際教育高峰論壇，芬蘭國家教育推廣署署長勞瑞托密博士（Dr.Lauri Tuomi）22日指出芬蘭是個小國，所以必須培養每位國民都要很有競爭力。（黃國峰攝）

芬蘭教育品質全球有目共睹，日、韓、英、美各國教育機構都曾不遠千里前往取經，為的就是探究芬蘭教育改革成功的秘密。為讓中市教師與家長有機會觀摩學習芬蘭教育方法與內容，中市教育局、財團法人星光教育基金會、全國家長團體聯盟22日在大墩國中，共同主辦「2018臺中國際教育高峰論壇」以提升教育視野與高度。

芬蘭式教育全球第一，《經濟學人》更曾建議，歐洲領導人應暫時放下所有活動，「到芬蘭的學校上課。」論壇中邀請芬蘭國家教育推廣署署長勞瑞托密博士（Dr.Lauri Tuomi）就「未來人才養成、新時代教育的變革與挑戰」進行專題演講，分享芬蘭教育成功的經驗。他指出芬蘭是個小國，人口只有550萬人，也就是每平方公里只有18人，因此必須讓我們國人，都能有發現問題、主動找答案、每個都很有競爭力，讓整個社會，不斷的學習。

會議中，勞瑞托密署長代表芬蘭教育文化部官方與星光教育基金會正式簽訂雙邊合作協議備忘錄。雙方就台、芬雙邊公共教育政策，師資培育與人才養成、學生全球公民素養、家長在快速變動的教育市場裡的角色與期待等議題，進行論述。最後則由芬蘭駐台商務辦事處引薦芬蘭教育資源，包含芬蘭創意教育理事會、坦佩雷大學、坦佩雷應用科技大學、新創語言諮詢公司、師資培訓機構等，分享各式教材教具、教學平台、教學方法，期望促進教育資源的共享。

星光教育基金會執行長黃祖兒表示，目前星光教育集團已有一個非營利幼兒園在五權國中運作中，另一個幼兒園在豐原則剛成立，第三個也將在惠文國小後方，而未來也將成立芬蘭式的教育實驗小學，透過與芬蘭教育部、美國太空中心、國際文憑認證組織等的合作，引進其資源及課程等總總，打造國際型的學校，未來基金會也將不吝於分享所獲得的芬蘭教育資源及星光實驗學校成果給國內各公私立學校，希望能促進台灣教育的「共好」。

中市教育局彭富源局長表示，很高興星光教育基金會、全國家長團體聯盟一起合作，由教育局擔任承辦角色，能邀請芬蘭國家教育推廣署署長勞瑞托密博士來分享，剛好雙方都在推新課綱，有很多經驗可以互相取法，面臨的問題應該相近，甚至課綱的發展方向都很像，事實上大家也都對於分科的教學，對學生未來的學習是難以負荷的，需要走向跨域的方式教學，以及實境教學的連結，大家也有相同的想法，所以很高興可藉這次會議可以再做些深入的交流。

(中時 )