亞運》女子保齡球3人賽 我拿下銀牌

中華隊在雅加達亞運女子保齡球3人組項目，以4255分摘銀，賽後收到總統賀電。（中華奧會提供）

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中時電子報
／綜合報導

雅加達亞運22日在巨港賽區進行女子保齡球3人賽，中華隊派出兩組人馬，潘育分、周佳溱、蔡昕宜最後以4255分不敵馬來西亞的4326分，拿下銀牌，新加坡則以4250分得銅。

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中華隊於亞運保齡球項目曾於1998年曼谷亞運締造最佳6金成績，上屆於仁川亞運收穫1金、1銀，金牌老班底周佳溱這次與潘育分、蔡昕宜聯手為中華隊添得銀牌一面。

這次亞運的保齡球比賽場地為全新完工的場館，不僅外型新穎，中華隊教練林聖峯當初試打時也給予比賽場地高度評價，今天中華隊果然就在女子3人賽就傳出好消息，以4255分拿下銀牌。

由左至右依序為潘育分、周佳溱、蔡昕宜與教練吳鴻麟（中華奧會提供）

談到今天選手的表現，中華隊教練吳鴻麟表示：「最後潘育分打了9支，其他2位選手一定都要全倒，我們才能險勝新加坡。周佳溱先打了1個全倒，最後隊長蔡昕宜一出手，我們所有人都跳起來，因為她出手的點一看就是會全倒的標準點。大家都打得很好」

吳鴻麟也指出：「由於這次亞運使用新賽制，失誤最多扣11分，但是1次全倒就能加19至22分，所以我告訴選手不要急，只要把球的強度打出來，絕對沒問題的。」

(中時電子報)

中華隊於女子3人賽奪銀，由左至右依序為周佳溱、潘育分與蔡昕宜（中華奧會提供）
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