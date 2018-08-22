黃香菽「不忘初心、堅持為您」

2018年08月22日 18:16 中時電子報 綜合報導

圖／擷取自黃香菽粉絲專頁

「微笑香蕉」黃香菽四年市議員任期，抱持著當時選舉時的理念，為高雄市政嚴格把關、為三民區的建設發展極力建言爭取，例如高雄輕軌二階工程，未來勢必嚴重影響大順路交通問題，黃香菽便積極要求市政府重新檢討，就是希望提供三民區更優質的生活環境。

圖／擷取自黃香菽粉絲專頁

身為年輕市議員，黃香菽對青年就業及發展等議題是更加關注，所以在四年前本屆市議員選舉時，黃香菽就提出「新三民駁二特區」之訴求，在高雄鐵路地下化後，將文創、電競等產業注入到綠廊帶內，為青年朋友創造更多的創業及就業機會。

當選市議員後，黃香菽並沒有忘記當時所提出的訴求，幾乎在每個會期都會提出和市長及相關局處進行探討，同時也召開過多場公聽會，藉由學者專家的意見，及在地鄉親的聲音，建議市政府將此一訴求納入規劃藍圖，這即是黃香菽「不忘初心、堅持為您」最佳印證。

年底市議員選舉，尋求連任的黃香菽提出為經濟找活路、為青年創未來、為客家留文化、為老幼謀照顧、為交通更便捷等五大訴求。

在「為青年創未來」方面，黃香菽提出提升三民電競產業、爭取設三民區國民運動中心、增設青年創業局等方針；例如打造三民區電競產業，目前設有電競相關課程的立志中學、樹德家商都位於三民區，高雄的電腦街建國路也位於三民區，鐵路地下化後，閒置出來的場所都可以做為發展電競產業的場域，對當前最夯的電競產業發展將帶來莫大幫助。

黃香菽同時主張增設青年創業局，就是希望能為高雄留下人才，在政府提供輔導青年創業貸款、給予租稅優惠、創造文創商機的同時，不但能留住在地青年文創人才，同時也能增加市庫財政收入。

圖／擷取自黃香菽粉絲專頁

身為客家子弟，黃香菽也扮演好客家新生代的角色，積極推動擴大辦理客家文化節、發放客家研究優秀論文獎學金、支持客家文化資產保存等活動。

黃香菽認為，當前影響三民區未來發展最嚴重的就是高雄環狀輕軌二階工程，為提供高雄市民更完善的大眾交通系統，她曾召開公聽會，與會學者專家及沿線住戶均強烈表示，希望市政府能夠重新評估，朝向地下化方向規劃。

黃香菽說，行政院花了近千億元，才將阻隔高雄市數十年整體發展的台鐵軌道地下化，同時將於十月進行地下化行駛，讓全體高雄市民為之期盼。如今市政府卻要在交通量十分頻繁的大順路興建地上輕軌，又再一次阻隔高雄市的發展，更將三民區一分為二。

黃香菽強調，輕軌這樣的大眾運輸系統建設是城市的百年大計，不能急就章，更要透過市民充分的參與，市府不應一意孤行、罔顧民意。因此，包含鐵路地下化後，地面部分市府目前規劃的綠廊道，也應該將區域規劃及沿途商圈發展一併考量進去。

輕軌二階段是否應暫時停工，引來不少正反兩面的網友論戰，為了讓更多人了解輕軌二階對高雄市將造成的影響，應該沒有一個民意代表像黃香菽這樣，常常跟網友在臉書上對話回應到半夜的；黃香菽表示，她沒有要說服每一個人都跟她站在同樣立場，但站在立場的對立面，「我們總可以對話吧」，她認為任何市政問題都有討論空間，而不是站在相反立場時就要透過各種方法打趴對方。

(中時電子報)