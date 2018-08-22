麥寮風力發電機設行水區 環評要求評估影響再審

環評會要求業者評估風機設置在行水區可能帶來的影響與風險。（圖／李宜秦攝）

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為因應蔡政府非核家園政策，政府推動2025年綠能發電比例目標達到20％。外商達德風電規劃在雲林麥寮設置13座陸域風機，總裝置容量達5萬4600kW。今環評大會上有委員質疑風機設置在河川區域內的適法性與風險性，且質疑該案因應鳥類遷徙所提對策沒有根據，要求再提出評估影響後補件再審。

該計畫規劃在雲林麥寮開發13座風機，單機容量為2300到4200Kw、總裝置容量為2萬9900到5萬4600kW。

今日環評大會審查結果，邀請經濟部水利署下次與會，說明本案設置地點在濁水溪河川區域範圍的適法性與其風險，評估其在極端氣候下對濁水溪行水效果可能帶來的影響。

另外因為該計畫設置範圍會有鳥類飛行穿越的情況，業者提出鳥類飛行高度以30到60公尺最多，風機葉片下緣離地最低29公尺，該案規劃風機塔桶間距600公尺，業者指出「與既有設施相比以算相對較寬，不致壓縮飛行空間」，若發現當月鳥類物種數量較歷年減少30％，會再研判異常原因擬定對策。

環評委員要求業者確認風機規格，質疑業者所提的30％根據何來，要求業者若遇到鳥類或蝙蝠大規模穿越、遷徙狀況時，須設置即時遙控停機降載機制或其他因應措施。

該案因地處土壤液化高潛在區域，環評委員也要求業者說明該案風機結構設計對風力、地震安全評估的辦理依據，還須評估風機設置對鄰近養殖魚塭及作業人員的影響。

(中時 )

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