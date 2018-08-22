「恢復2年徵兵制」 民眾提案引起熱議

2018年08月22日 20:12 中時電子報 丁世傑

台灣從今（2018）年開始實行全募兵制，不再進行徵兵，但民國83年以後出生的役男仍須服4個月的軍事訓練役。曾有軍事專家以及美國官員均不看好台灣實行全募兵制，而近日有民眾在「公共政策網路平台」提案，希望恢復2年徵兵制。

民眾在公共政策網路平台提案指出，目前兵役問題嚴重，募兵制推行多年仍無法達到目標，留任者也屬少數，整體國防兵源明顯嚴重不足。

提案也說，現行4個月的兵役根本無法有效學習，國防一再強調的全民國防根本無法達到，因此，應該恢復2年制的兵役，讓所有健兒在軍中磨砥心智、增健體魄，全民國防意識提高、人人都能上戰場，何須擔心外國對我們施加壓力？

支持的網友表示，「自己的國家自己救，不要名嘴治國，不要嘴砲愛國，不要用愛發電，要有實際行動」。

不過有些網友不看好，指出「少浪費力氣了，這平台就只是做秀用的，就算聯署到了，官字兩個口，他隨便搬個公文出來就打發你了」！

按陳水扁於2000年當選總統後，立法院於2003年通過《志願士兵服役條例》修正案，預定在2017年達到全志願役士兵的目標，即全募兵制。

國軍目前目標提升志願役官兵比率至全軍90％，2018年後不再徵集義務役，1994年後出生役男仍需服軍事訓練役。

過去曾有退役將領批評全募兵制並且估算，日本1.2億人口，也只募到24萬自衛隊，平均1000人募到2人，按照此比例，台灣2300萬人，只能募到5萬人左右的志願役。

美國在台協會主席莫健2017年曾關切，台灣若採行全募兵制，增加的人事費用是否會佔去原先已不多的國防預算？

「館長」陳之漢曾經痛批，現在的軍人役期縮短，兵不能操，全面改成志願役，巴結人民、削弱國防實力，穿軍人的衣服，沒有軍人魂魄，沒有戰力。

近日有民眾在「公共政策網路平台」提案，希望恢復2年徵兵制，引起正反不同意見網友爭論。

(中時電子報)