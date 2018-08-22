遭香港無線電視台封殺？ 曾志偉：可能去年過太順

曾志偉力挺年輕導演作品。（羅永銘攝）

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葉如芬（左起）、曾志偉與徐嘉凱。（羅永銘攝）
亞洲首創的區塊鏈概念電影《聖人大盜》即將開拍。（羅永銘攝）

曾志偉、葉如芬繼《九降風》，睽違10年再度聯手監製電影《聖人大盜》，兩人與導演徐嘉凱22日出席記者會。曾志偉今年先後傳出性侵風波、被遭到香港無線電視台（TVB）封殺等傳聞，他一笑置之：「這挺敏感的！」還自嘲：「可能去年太順，拿了太多獎！」

他解釋之前有替另一間電視台做事，結果就傳出封殺消息，「這只是新聞的一些題目（話題），之後會怎麼樣大家看就知道了。」對於一波未平一波又起，他笑說：「這就是人生啊！」至於大陸限酬令新聞，他雖與范冰冰合作過但「沒那麼熟」，自認酬勞少，一切配合政策就不需太過緊張。

他出席記者會，女兒曾寶儀也默默現身台下，他幽默說：「當然啊，她很關心我的錢。」透露曾寶儀是聯合製作團隊之一，「原本是我想投資，但最後投的是阿寶！」電影成本4000萬台幣，案子去年開始規劃，直到今天他才與葉如芬為此首度碰面。之所以會大力幫忙，是去年某天他路過一間酒吧，覺得很像電影場景，正在外頭張望就被老闆拉進去聊天，而老闆正是導演徐嘉凱。

徐嘉凱自此開始施展纏功，而曾志偉初看劇本覺得有當年《無間道》感覺，心想：「給他（徐嘉凱）拍浪費了。」他與葉如芬自去年3、4月開始改劇本，改到今年已有20稿。他說這是部台灣電影，將在台灣取景、用台灣與其他國際演員，前導預告中已見黃仲崑與黃尚禾。電影預計今年11月開拍，明年暑假檔上映。

(中時 )

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