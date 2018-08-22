台南》互動零距離 黃偉哲提用臉書與民眾熱線、談政見

2018年08月22日 18:57 中時 鄭雅文

黃偉哲參觀泰安宮傳說中放置多年都不會腐壞的「神奇豬腳」，年代最久遠的一隻是民國56年流傳至今，據聞能夠消災解厄。(黃偉哲服務處提供)

民進黨台南市長參選人黃偉哲22日來到後壁下茄苳泰安宮參與59庄頭中元普渡活動，現場更向民眾展示透過官方臉民即可留言與他熱線，收取周報等，讓市民更認識他也了解政見。

黃偉哲指出，農曆7月是平安月，人人都應存好心、說好話；政黨領導人不要天天跑到台南「每日一罵」，把台南說得一無是處，這樣嫌棄台南的「台北觀點」，不會得到市民認同。

黃偉哲並透過現場展示臉書，表示現在民眾僅要透過臉書留言，就能和他熱線，透過新技術來互動，讓民眾不再覺得政治人物遙不可及。

黃偉哲近日有許多別具巧思，極富創意的貼文，除在七夕貼文留言便能和黃偉哲互動之外，還有中元節、七夕情人節的Ｑ版貼圖，甚至還登上卡提諾《政客日常》在夜市跟民眾大玩遊戲，添增趣味。

也因選情穩定，除持續頒布政見，推出Line上的政策100系列早安長輩圖外，更嘗試以輕鬆自然方式，在社群媒體上與民眾互動，未來也將有更多新思維，結合政見落實台南智慧科技城的定位。

黃偉哲這次來到泰安宮，並看到傳說中放置多年都不會腐壞的「神奇豬腳」，年代最久遠的一隻是民國56年舉香時流傳至今，據聞能夠消災解厄。

黃偉哲說，泰安宮是下茄苳地區五十九庄頭的總廟，主祀天上聖母，香火鼎盛，信眾遍及嘉義縣鹿草鄉、水上鄉、台南市後壁區、東山區、白河區、新營區，是地方信仰中心也祈求風調雨順、國泰民安。

(中時 )